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«Сочи» — «Ротор»: все голы матча

20:46
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«Сочи» принимает «Ротор» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

9-я минута. Руденко — 1:0

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

30-я минута. Щеткин — 1:1

Сочи — Ротор

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