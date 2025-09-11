«Торпедо» арендовало форварда Шитова у «Крыльев»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов на правах аренды перешел в «Торпедо», сообщает пресс-служба черно-белых.

Соглашение рассчитано до конца сезона.

22-летний форвард является воспитанником «Спартака». «Крылья» арендовали его летом 2022 года и выкупили в 2023 году. Нападающий провел за самарцев 94 матча, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.