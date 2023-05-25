«Сочи» подготовил уникальную форму к матчу с «Зенитом»

«Сочи» сыграет в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» в форме, посвященной 185-летию города Сочи.

На лицевой стороне футболки изображены достопримечательности города.

«Сочи располагается на побережье Черного моря, является самым оживленным морским курортом страны и столицей зимней Олимпиады 2014 года. Кроме того, наш дом именуют курортной и летней столицей России, а также «черноморской жемчужиной». Эта форма — дань уважения любимому городу», — говорится в сообщении клуба.

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится на стадионе «Фишт» 27 мая. Начало — в 19.00 мск.