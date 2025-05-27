«Сочи» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в первом стыковом матче за место в премьер-лиге в среду, 28 мая. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-платформа VK Видео, ставшая вещателем переходных матчей между клубами РПЛ и первой лиги в сезоне-2024/25.

С ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — «Пари НН» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

28 мая 2025, 19:30. Фишт (Сочи)

Ответная встреча команд состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 31 июня.

В сезоне-2024/25 нижегородцы заняли 13-е место в РПЛ, а сочинцы финишировали пятыми в первой лиге и получили место в стыковых матчах из-за невыдачи лицензии занявшему третье место «Черноморцу».