В агентстве Гуарирапы сообщили, что нападающий счастлив в ЦСКА

Представитель компании Ultimate sports Марат Хинчагов ответил «СЭ» на вопрос о будущем нападающего Сауля Гуарирапы, который выступал за ЦСКА на правах аренды из «Сочи» в сезоне-2024/25.

«Есть несколько команд, которые следят за Саулем. Но сейчас решение за ЦСКА, у клуба приоритетное право выкупа. Гуарирапа счастлив в ЦСКА, это первый его топ-клуб в карьере. Весной он полностью адаптировался в команде и ему все нравится», — сказал Хинчагов «СЭ».

22-летний Гуарирапа в этом сезоне провел за ЦСКА 29 матчей и забил 5 голов.