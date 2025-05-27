Отец Игнатова подтвердил информацию об уходе футболиста из «Спартака»

Отец полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, Александр Игнатов, ответил «СЭ» на вопрос о будущем футболиста.

Ранее издание Metaratings.ru сообщило о том, что московский клуб не будет продлевать контракт с футболистом.

— Сообщают, что Михаил Игнатов покинет «Спартак». Так ли это?

— Это так.

— Останется ли Михаил в РПЛ?

— Работаем по этому вопросу, — сказал Игнатов-старший «СЭ».

Текущее соглашение 25-летнего футболиста со «Спартаком» действует до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне Игнатов принял участие в 15 матчах красно-белых во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.