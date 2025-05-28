Агент Раконьяца подтвердил, что «Локомотив» будет искать футболисту новый клуб

Игор Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца ответил «СЭ» на вопрос о будущем футболиста.

Ранее «СЭ» сообщал, что 25-летний черногорец покинет московский клуб этим летом.

«Будем искать Марко новый клуб», — сказал Глушевич «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.

25-летний Раконьянц провел прошедший сезон в составе венгерского «Диошдьера» на правах аренды. Форвард забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 30 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро. Контракт Раконьяца с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года.