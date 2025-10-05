«Сочи» — «Пари НН»: Боселли забил со штрафного и сравнял счет

«Пари НН» сравнял счет в матче против «Сочи» в 11-м туре РПЛ — 1:1.

На 48-й минуте ударом со штрафного забил Хуан Боселли.