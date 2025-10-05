ЦСКА — «Спартак: Кисляк, Жедсон и Угальде сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» — домашнем стадионе армейцев. Начало — в 16.30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Жоао Виктор, Мойзес, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Алвес, Мусаев.

Запасные: Тороп, Лукин, Абдулкадыров, Вильягра, Руис, Верде, Бандикян, Пополитов, Кармо, Попович, Шуманский, Алеррандро.

«Спартак»: Максименко, Джику, Бабич, Литвинов, Маркиньос, Денисов, Умяров, Барко, Фернандеш, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Ву, Гузиев, Рябчук, Дмитриев, Самошников, Зобнин, Мартинс, Зорин, Бонгонда, Гарсия, Заболотный.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.