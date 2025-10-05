Слишкович на пресс-конференции перед увольнением: «Чтобы я подал в отставку? Никогда. Это делают только тупые тренеры»

Босниец Владимир Слишкович заявил, что не собирается подавать в отставку перед объявлением о его уходе с поста главного тренера «Оренбурга».

«Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое. Но я в отставку — нет», — цитирует Слишковича matchtv.ru.

5 октября «Оренбург» объявил об отставке Слишковича после поражения от «Ростова» (0:1) в 11-м туре РПЛ. 42-летний специалист возглавлял «Оренбург» с октября 2024 года. Ранее он входил и тренерский штаб и был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».