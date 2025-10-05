Футбол
Сегодня, 15:31

Слишкович на пресс-конференции перед увольнением: «Чтобы я подал в отставку? Никогда. Это делают только тупые тренеры»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Босниец Владимир Слишкович заявил, что не собирается подавать в отставку перед объявлением о его уходе с поста главного тренера «Оренбурга».

«Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое. Но я в отставку — нет», — цитирует Слишковича matchtv.ru.

5 октября «Оренбург» объявил об отставке Слишковича после поражения от «Ростова» (0:1) в 11-м туре РПЛ. 42-летний специалист возглавлял «Оренбург» с октября 2024 года. Ранее он входил и тренерский штаб и был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».

Источник: matchtv.ru
  • Андрей

    Это наш футбол. развращенный деньгами бюджетными. такие и договора. с футболистами они то же несостоятельные. отсюда и появление целого поколения паспортистов, которые несостоятельнв на мировом уровне.

    05.10.2025

  • Diman_madridista

    Решил взять пример с Тен Хага и Аморима? Ну тогда ты однозначно тупой, если не видишь разницы между ними и собой

    05.10.2025

  • Adminni

    расшифровка - а неустойку кто мне выплатит? Наняли - терпите. Вообще я не понимаю почему в контрактах у коучей не прописывают условия если допустим после 5-10 туров команда в зоне вылета или набрала 10% очков - то хрен тебе а неустойка. При том нужен какой-то аля сговор всех команд, чтобы недотренеры понимали что за качество своего труда они получали адекватные деньги, а не халяву

    05.10.2025

  • TokTram_

    За деньги - да!

    05.10.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    В отставку подавали как правило люди с честью и достоинством, признавая свои ошибки в работе, и искренне желая клубу успехов. А в наше время это понятие безвозвратно исчезло, все сидят до последнего.

    05.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Почему только тупые-то? У отставки могут быть самые разные причины. Если тренер видит, что не справлется, то зачастую уходит сам. И это как раз признак наличия какого-никакого интеллекта и порядочности. А Слишок, видать, сам не великого ума. Вот и доигрался.

    05.10.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    2
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    3
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 2 : 1
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

