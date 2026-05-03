«Сочи» — «Оренбург»: в пользу гостей не назначен пенальти

На 89-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург» (3:1) судья Сергей Цыганок ошибочно не зафиксировал нарушение правил в штрафной площади хозяев поля и не наказал их 11-метровым.

В том эпизоде капитан сочинцев Кирилл Заика, не сыграв в мяч, напрыгнул на Фахда Муфи, врезался в него корпусом и сбил с ног. Арбитр занимал хорошую позицию, видел, что произошло, но продолжил игру.

Интересно, что второй раз подряд Цыганок назначен судьей на встречу с участием «Сочи». В 24-м туре он работал на матче ЦСКА — «Сочи» (0:1) и, как признала ЭСК, ошибочно назначил пенальти, с которого был забит победный гол.

Всего у Сергея восемь назначений судьей в чемпионате России-2025/26. В четырех случаях (то есть в половине) это были матчи с участием «Оренбурга». Кроме того, он еще трижды выполнял на встречах оренбуржцев обязанности ВАР и АВАР. При этом он ни разу не работал арбитром на играх «Краснодара», «Спартака», «Рубина», «Крыльев Советов», «Динамо» Мх, «Ахмата».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 14:30. Фишт (Сочи)

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