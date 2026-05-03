«Сочи» — «Оренбург»: в пользу гостей не назначен пенальти
На 89-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург» (3:1) судья Сергей Цыганок ошибочно не зафиксировал нарушение правил в штрафной площади хозяев поля и не наказал их 11-метровым.
В том эпизоде капитан сочинцев Кирилл Заика, не сыграв в мяч, напрыгнул на Фахда Муфи, врезался в него корпусом и сбил с ног. Арбитр занимал хорошую позицию, видел, что произошло, но продолжил игру.
Интересно, что второй раз подряд Цыганок назначен судьей на встречу с участием «Сочи». В 24-м туре он работал на матче ЦСКА — «Сочи» (0:1) и, как признала ЭСК, ошибочно назначил пенальти, с которого был забит победный гол.
Всего у Сергея восемь назначений судьей в чемпионате России-2025/26. В четырех случаях (то есть в половине) это были матчи с участием «Оренбурга». Кроме того, он еще трижды выполнял на встречах оренбуржцев обязанности ВАР и АВАР. При этом он ни разу не работал арбитром на играх «Краснодара», «Спартака», «Рубина», «Крыльев Советов», «Динамо» Мх, «Ахмата».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0