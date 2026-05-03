Кравцов — о хет-трике: «Решил пробить — получилось, потом еще раз получилось, и еще раз»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов поделился эмоциями после победы над «Оренбургом» (3:1) в 28-м туре РПЛ.

23-летний хабвек оформил хет-трик. Он забил на 7-й, 33-й и 67-й минутах.

«Даже не знаю. Решил пробить — получилось, потом еще раз получилось, и еще раз. Думаю, что тренировка с отработкой ударов наконец-то дошла.

Откуда взялось мастерство исполнения? Оно и было, просто использовал. Вот думал, в каком матче это сделать. И вот, наконец», — сказал Кравцов в эфире «Матч Премьер».

Кравцов перешел в «Сочи» из «Зенита» в 2022 году. Ранее он не отмечался результативными действиями в этом сезоне.

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