«Ахмат» — «Пари НН»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 19.30 мск, где смотреть онлайн видео

«Ахмат» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в матче 28-го тура чемпионата России в воскресенье, 3 мая. Игра будет проходить на «Ахмат Арене» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Ахмат» набрал 32 очка в 27 турах РПЛ, «Пари НН» — 22 очка. В предыдущем матче «Ахмат» проиграл «Зениту» со счетом 0:2, а «Пари НН» уступил «Спартаку» со счетом 1:2.

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