Карпукас о борьбе за третье место: «Не буду лукавить — мы следим за «Спартаком»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, следит ли команда за выступлением конкурентов.



«Не буду лукавить — мы следим за «Спартаком». Всем понятно, что за пару туров до конца чемпионата каждое очко на вес золота. Матч красно-белых против «Крыльев» мы не то, чтобы полностью смотрели, но на результат поглядывали. Сильнее ли мы «Спартака»? Давайте я вам отвечу на этот вопрос через два тура», — сказал Карпукас «СЭ».



После 28 матчей «Локомотив» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» находится на четвертой позиции, набрав 48 очков.

