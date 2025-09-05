«Сочи» объявил о расторжении контракта с Заболотным

Вратарь Николай Заболотный покинул «Сочи», сообщает пресс-служба клуба. Стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, который был рассчитан до лета 2026-го.

Голкипер играл за «Сочи» с 2018 года. Он провел 93 матча за команду во всех турнирах, пропустив 104 гола и 27 раз сыграв на ноль.

Вместе с сочинцами Заболотный стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере вратарь также выступал за «Зенит», «Урал», «Спартак», «Ротор» и «Ростов».