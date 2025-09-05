«Сочи» объявил о расторжении контракта с Заболотным
Вратарь Николай Заболотный покинул «Сочи», сообщает пресс-служба клуба. Стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, который был рассчитан до лета 2026-го.
Голкипер играл за «Сочи» с 2018 года. Он провел 93 матча за команду во всех турнирах, пропустив 104 гола и 27 раз сыграв на ноль.
Вместе с сочинцами Заболотный стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2021/22.
Ранее в своей карьере вратарь также выступал за «Зенит», «Урал», «Спартак», «Ротор» и «Ростов».
Источник: https://t.me/Sochipfc/29131
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|19
|
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
|
6
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|4
|0
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|
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|2
|6
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|12
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|3
|2
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|
9
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|5
|2
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|
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|2
|4
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|10
|
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|9
|1
|6
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|9
|
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|9
|2
|2
|5
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|8
|
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|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|7
|
15
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|9
|1
|2
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|10-22
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16
|Факел
|9
|0
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|9.10
|19:30
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|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
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|11.10
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
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|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
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|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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