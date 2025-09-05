Тренеры молодежки и команд ЮФЛ встретились с тренерским штабом основы «Локомотива»

В академии «Локомотива» завершился третий модуль образовательной программы «Путь тренера», сообщает пресс-служба железнодорожников.

В ходе третьего модуля были рассмотрены темы, связанные с профессиональным ростом тренеров, нюансами в подготовке молодых игроков и общей философией «Локомотива».

В рамках интенсива на встречу с тренерским штабом основной команды «Локомотива» приехали специалисты, которые работают в молодежке, командах ЮФЛ, а также тренеры старших возрастов отделения «Перово».

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола московского клуба Борис Ротенберг передал экземпляр Единой методологии подготовки молодых футболистов главному тренеру основного состава «Локомотива» Михаилу Галактионову.