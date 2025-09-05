В Ассоциации футбола Ганы рассказали о состоянии возможного новичка «Спартака» Джику, проходившего медосмотр в Москве

Пресс-секретарь Ассоциации футбола Ганы Генри Асанте ответил на вопрос «СЭ» о прибытии защитника «Фенербахче» Александера Джику в сборную.

Футболист близок к переходу в «Спартак». 3 сентября сообщалось, что московский клуб заплатит «Фенербахче» 5 миллионов евро за 31-летнего ганца.

«Сегодня Джику прибыл в расположение национальной сборной Ганы из Москвы после прохождения медосмотра. С ним все хорошо. Подписал ли он контракт со «Спартаком»? Пока неизвестно», — сказал Асанте «СЭ».

В сезоне-2024/25 Джику в 38 матчах за турок забил 1 гол. Его контракт с «Фенербахче» рассчитан до 30 июня 2026 года. Также Джику играл за французские «Бастию», «Кан» и «Страсбур». Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.