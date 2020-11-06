«Сочи» намерен обратиться в ЭСК по итогам матча с «Уфой»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:1).

Гости сравняли счет в конце встречи с пенальти. По ходу второго тайма нападающий «Сочи» Антон Заболотный упал в штрафной площади «Уфы» после контакта с защитником гостей Алексеем Никитиным, однако помощник арбитра в том эпизоде зафиксировал офсайд.

«Мы сейчас проанализировали момент, который был с участием Антона Заболотного. Там не было положения «вне игры», когда его толкали в спину. Мне кажется, судьи на линии вообще не понимали, для чего они там находятся. Главный судья отработал нормально, — сказал Рубашко ТАСС. — Конечно, мы будем обращаться в экспертно-судейскую комиссию. По пенальти в наши ворота я пока момента не видел и не проанализировал. У нас еще есть вопросы по удару Михи Мевли, там судья, по моему мнению, не разобрался. По нашему мнению, было очень много ошибок».