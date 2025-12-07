«Локомотив» победил «Сочи», Руденко сделал дубль, у Батракова гол и передача

«Локомотив» на выезде одержал победу над «Сочи» в матче 18-го тура чемпионата России — 4:2.

У гостей два гола забил Александр Руденко, отличившись на 29-й и 34-й минутах. По одному мячу на счету Алексея Батракова и Дмитрия Воробьев, который реализовал пенальти. У хозяев голы забили Мартин Крамарич и экс-игрок железнодорожников Франсуа Камано.

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова обошла ЦСКА (36 очков) и «Краснодар» (37 очков), которые сыграют 7 декабря.

«Сочи» с 9 очками — на последней строчке.