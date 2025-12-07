«Сочи» — «Локомотив»: Камано забил в ворота бывшего клуба

«Сочи» сократил отставание в матче с «Локомотивом» в 18-м туре РПЛ — 2:4.

Гол на 88-й минуте забил вышедший на замену форвард Франсуа Камано, который ранее играл за железнодорожников.