«Сочи» — «Локомотив»: видео голов матча

«Сочи» дома уступил «Локомотиву» в матче 18-го тура РПЛ — 2:4.

В первом тайме единственный гол хозяев забил Мартин Крамарич. У гостей дважды отличился Александр Руденко, еще один мяч на счету Алексея Батракова.

Во втором тайме у сочинцев отметился Франсуа Камано, а у железнодорожников забил Дмитрий Воробьев.

7-я минута. Батраков — 0:1

26-я минута. Крамарич — 1:1

29-я минута. Руденко — 1:2

34-я минута. Руденко — 1:3

68-я минута. Воробьев — 1:4

88-я минута. Камано — 2:4

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Локомотив».