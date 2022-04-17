«Сочи» — «Локомотив»: Изидор забил с пенальти

«Сочи» принимает на своем поле «Локомотив» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча проходит на «Стадионе Фишт».

Вильсон Изидор на 36-й минуте забил гол с пенальти и сравнял счет в матче — 1:1.

Игрок «Сочи» Ибрагим Цаллагов в штрафной ударил Кухту сзади по пятке и арбитр Василий Казарцев назначил 11-метровый удар.

Отметим, что форвард забил в шестом матче подряд.

Напомним, что в матче первого круга, который прошел 25 октября в Москве, «Локомотив» одержал победу над «Сочи» — 2:1.