Карпин оценил победу «Ростова» над «Арсеналом» в 25-м туре РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Первый тайм понравился — он получился качественным, можно было забивать больше. Пропустили нелепый гол, после неразберихи в собственной штрафной. По сути, это был единственный момент у наших ворот в первой половине матча. Во втором тайме было намного сложнее. Ребята молодцы, выдержали и дожали соперника», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

Также тренер поделился мнением о молодых игроках «Ростова».

«Игровое время тренировками не заменить. То, что нашим молодым футболистам по восемнадцать-двадцать лет и они «выплывают» из нынешней ситуации — это больше чудо, чем нормальное явление», — добавил Карпин.

«Ростов» после победы над «Арсеналом» поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ (31 очко). В следующем туре команда Карпина сыграет со «Спартаком».