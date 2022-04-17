Нападающий «Локомотива» Изидор забил в шестом матче подряд

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отличился голом в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи». Форвард забил в шестом матче подряд в РПЛ.

Напомним, за московский «Локомотив» Вильсон Изидор уже успел провести семь матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

В январе он пополнил состав московского клуба, перейдя из французского «Монако». По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера — 3,5 миллиона евро.