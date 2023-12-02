«Крылья Советов» обыграли «Сочи» и поднялись на третье место в РПЛ

«Крылья Советов» в гостях обыграли «Сочи» в матче 17-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 71-й минуте открыл Роман Ежов. На 90+3-й минуте преимущество самарцев с пенальти удвоил Бенхамин Гарре.

«Крылья Советов» (29 очков) поднялись на третье место в РПЛ. «Сочи» (10) продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре самарцы 9 декабря на выезде сыграют со «Спартаком». «Сочи» на день позже дома примет «Оренбург».