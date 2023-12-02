«Сочи» — «Крылья Советов»: Гарре с пенальти удвоил преимущество самарцев

«Крылья Советов» удвоили преимущество над «Сочи» в концовке матча 17-го тура РПЛ — 2:0.

В компенсированное время ко второму тайму Владислав Шитов заработал пенальти в контратаке, сфолил Кирилл Заика. Удар с точки реализовал Бенхамин Гарре.