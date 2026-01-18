«Сочи» в товарищеском матче сыграл вничью с томским КДВ

«Сочи» в товарищеском матче сыграл вничью с КДВ из Томска — 2:2.

Игра стала для сочинцев первой на зимних тренировочных сборах перед возобновлением сезона. Матч в закрытом формате прошел в Сочи.

У хозяев отличились Дмитрий Васильев (52-я минута) и Руслан Барт (61-я). У гостей забили Константин Антипов (16-я) и Олег Леонов (35-я).

Товарищеский матч

«Сочи» — КДВ (Томск) — 2:2 (0:2)

Голы: Антипов, 16 (0:1), Леонов, 35 (0:2), Васильев, 52 (1:2), Барт, 61 (2:2)