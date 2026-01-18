Агент Макарова: «Никто предложение из «Крыльев» нам не делал, поэтому не от чего было отказываться»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что 27-летний россиянин отказался переходить в «Крылья Советов»

«Никто предложение из Самары нам не делал, поэтому нам не от чего было отказываться. Мы ведем переговоры с другими командами. А информация, что Денис считает самарский клуб не его уровнем — это полный бред. Это максимально неэтично и неправильно. Самарская область и Самара — это родные края Дениса, он воспитанник тольяттинского футбола. Не понимаю, зачем такую неправдоподобную информацию вкидывать. Макаров сейчас тренируется и готовится ко второй части сезона. Мы ждем предложения, которое устроит нас и клуба. А пока Денис отправляет на сборы с «Динамо-2» в Турцию», — сказал Бабырь «СЭ».

Макаров играет за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 12 матчах за бело-голубых во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.