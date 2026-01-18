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18 января, 13:51

Агент Макарова: «Никто предложение из «Крыльев» нам не делал, поэтому не от чего было отказываться»

Константин Белов
Корреспондент

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что 27-летний россиянин отказался переходить в «Крылья Советов»

«Никто предложение из Самары нам не делал, поэтому нам не от чего было отказываться. Мы ведем переговоры с другими командами. А информация, что Денис считает самарский клуб не его уровнем — это полный бред. Это максимально неэтично и неправильно. Самарская область и Самара — это родные края Дениса, он воспитанник тольяттинского футбола. Не понимаю, зачем такую неправдоподобную информацию вкидывать. Макаров сейчас тренируется и готовится ко второй части сезона. Мы ждем предложения, которое устроит нас и клуба. А пока Денис отправляет на сборы с «Динамо-2» в Турцию», — сказал Бабырь «СЭ».

Макаров играет за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 12 матчах за бело-голубых во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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Денис Макаров
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ФК Динамо (Москва)
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
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15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
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