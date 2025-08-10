«Сочи» — «Динамо»: видео голов

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ — 1:1.

37-я минута. Денис Макаров — 0:1

85-я минута. Максим Мухин — 1:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи.