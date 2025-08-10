Футбол
10 августа, 20:10

«Сочи» — «Динамо»: видео голов

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Сочи» — «Динамо».
Фото ФК «Сочи»

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ — 1:1.

37-я минута. Денис Макаров — 0:1

85-я минута. Максим Мухин — 1:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Сочи» — «Динамо»: Мухин сравнял счет. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
10 августа, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:1
Динамо

  • Jubmoj

    :fist:

    11.08.2025

  • Jubmoj

    Оле Оле Оле Оле… Сочи вперед

    11.08.2025

  • Алексей Сыромолотов

    сбили и сбили ,значит был парашют. скоро в спартак попросится

    10.08.2025

  • Гена Борисов

    Сбитый летчик в своей манере. Все виноваты но не он !!! Столько денег в бухали а толку 0 !!! Почему своего не поставили ???

    10.08.2025

    • «Сочи» сыграл вничью с «Динамо» и прервал серию из трех поражений в РПЛ

    Мостовой о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Отправить его куда-нибудь в ФНЛ! Посмотрел бы на него в Хабаровске»
