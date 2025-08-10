Мостовой о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Отправить его куда-нибудь в ФНЛ! Посмотрел бы на него в Хабаровске»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание Гильермо Абаскаля вернуться в Россию.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» заявил «СЭ», что всегда готов вернуться в Россию.

«Россия для него — золотая жила. Он футбол видел с Эйфелевой башни, а заработал за два года столько! Отправить бы его куда-нибудь в ФНЛ, он же говорил, что хочется набираться опыта, учиться. Например, в «СКА-Хабаровск», я бы посмотрел. Это было бы прекрасно», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

«Спартак» набрал 4 очка после 4-х туров и идет 11-м в турнирной таблице РПЛ.