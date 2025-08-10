Футбол
10 августа, 20:23

Мостовой о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Отправить его куда-нибудь в ФНЛ! Посмотрел бы на него в Хабаровске»

Артем Бухаев
Корреспондент

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание Гильермо Абаскаля вернуться в Россию.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» заявил «СЭ», что всегда готов вернуться в Россию.

«Россия для него — золотая жила. Он футбол видел с Эйфелевой башни, а заработал за два года столько! Отправить бы его куда-нибудь в ФНЛ, он же говорил, что хочется набираться опыта, учиться. Например, в «СКА-Хабаровск», я бы посмотрел. Это было бы прекрасно», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

«Спартак» набрал 4 очка после 4-х туров и идет 11-м в турнирной таблице РПЛ.

Александр Мостовой
Гильермо Абаскаль
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • Деп Б.Охта

    Да, он царь. И стал им, будучи игроком. Но, как тренер он пока ещё полнейший НОЛЬ. Ибо, никогда ни кого не тренировал. Так пусть игроков и критикует. Но, не тренеров.

    11.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Ну, так и на тебя, самый футбольный человек планеты интересно было бы посмотреть в пердиве!!! Иди, покажи Тихонову как надо тренировать футбольную команду. Спасай Енисей!

    11.08.2025

  • kim-1965

    Эх, посмотреть бы на Сашу Мостового в качестве гл. тренера ЛФК "Комбанеры" поселка Гречиха Амурской области... Точно бы в РПЛ вывел

    11.08.2025

  • m_16

    Абаскаль уже стал легендой российского футбола!!!

    11.08.2025

  • m_16

    Он - Царь, а чего добился ты? :)

    11.08.2025

  • m_16

    Валеру пуделем зовут те же дятлы, что и Черчесова шашлычником.

    11.08.2025

  • oleg.bob

    Его надо отправить всего лищь на 3 буквы!

    11.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Но ты-то, немытый, не нужон ни в Мексике, ни в Хабаровске.

    11.08.2025

  • DemolisherAjax

    Абаскаль пусть и недотренер,но хоть кого-то тренировал.Ну а Мостовой....Клоунский парик на голове немытой и красный нос,твой максимум :) До сих никому не нужен :)

    10.08.2025

  • Дед33

    Что-то много стало Мостового. — Мостовой, зачем тебе шило на кухне? — Это не шило, это штопор. — Штопор?! — Просто он стерся. Понимаешь, в каждом доме должен быть уют. А какой уют без штопора?

    10.08.2025

  • leontopodium20

    Абаскаль - народный спартаковский тренер.

    10.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Да никто его не вернет, он уже все показал что мог. Другое дело, что сам-то санек начал бы уже карьеру, да понимает, что обосрется. Поэтому и не идет никуда, думая, что языком себе цену накрутит. А после его слов о том, что старт Спартака очень даже не плохой, представил, каким же он был бы клоуном, если бы и правда каким-то чудом возглавил какой-нибудь клуб, Валера по сравнению с ним просто сама адекватность, хотя клоуном в Спартаке был невероятным, не зря его пуделем звали в те времена.

    10.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    А не плохо бы посмотреть ФНЛ если бы туда наконец отправить: Семака, Карпина, Станковича, Абаскаля и Мостового – интересная мысль!

    10.08.2025

  • Каспийский берег

    Себя уже отправь хоть куда-то царь голожопый.

    10.08.2025

  • Пан Юзеф

    Ты на себя посмотри. Хотя бы в Череповце.

    10.08.2025

  • Эрик Стейн

    Так мы и на тебя не прочь посмотреть хоть где-то, а то только языком мелешь...Дабы не отмазываться что говорил про Станковича(что он то покажет результат), вспомнил Абаскаля

    10.08.2025

  • Сергей С

    На Соловки

    10.08.2025

  • Игорь Сергеев

    С Абаскалем Спартак смотрелся гораздо лучше чем с этой сербской истеричкой.

    10.08.2025

  • Gordon

    Сам уже поработай хоть где-то хоть кем-то:) Что до Абаскаля, весьма странно хотеть, чтобы его забыли и постоянно о нём напоминать )

    10.08.2025

  • Berkut-7

    Я бы лучше на Мостового в СКА-Хабаровске глянул, вот это был бы номер.

    10.08.2025

    • «Сочи» — «Динамо»: видео голов

    «Ростов» — «Пари НН»: гости остались в меньшинстве после вмешательства ВАР
