10 августа, 20:00

«Сочи» сыграл вничью с «Динамо» и прервал серию из трех поражений в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ФК «Сочи»

Московское «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 37-й минуте открыл полузащитник бело-голубых Денис Макаров. На 85-й минуте сочинцы отыгрались благодаря голу Максима Мухина, арендованного у ЦСКА.

«Динамо» (5 очков) поднялось на девятое место в РПЛ. «Сочи» (1) прервал 3-матчевую серию поражений на старте сезона и вышел на 14-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые дома проведут московское дерби с ЦСКА, а сочинцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Оба матча пройдут 17 августа.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
10 августа, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:1
Динамо

Денис Макаров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
  • SuperDennis

    Ну что рад? Сыграли плохо, я бы даже сказал паршиво, но 3 очка в копилочку положили.

    11.08.2025

  • Футболист Сапогов

    ОООО, спирточек, приятно почитать настоящего профессионала. Человека который спит со свистком и клюшкой! Молодец!

    11.08.2025

  • Kimi_

    Пока Динамо Карпина не впечатляет. Но любому тренеру нужно время, чтобы построить команду. Посмотрим получиться ли это у Карпина.

    11.08.2025

  • Marty Friedman

    у того 10500 чемпионств, у Валеры были шансы...

    11.08.2025

  • Спринт

    Лапоть стоптанный .. с голубой коёмочкой, все пыжесси хоть что якобы приближенныное к спортивному брякнуть .. да все ж получается тока как и дано дилетантику .. Мяч то хоть какой никакой в тщедушных с зачатия то ручонках подержал петухастенький7 И тока ахинейку далекого от спорта примитивного болела способен иногда мямлить ..

    11.08.2025

  • Jubmoj

    Мухин красава. :thumbsup:

    11.08.2025

  • Oleg Sevastyanov

    Короче, инфа от футболиста знатного. Есть такой сервис, с которым играют крупные игроки. Найти его легко в яндексе по фразе «купить серебряный прогноз». Сервису 13 лет. МАТЧ ТВ о них говорит.

    11.08.2025

  • Lars Berger

    Валера - молодец.

    11.08.2025

  • Lars Berger

    Сочи - молодцы.

    11.08.2025

  • Lars Berger

    Шунин - молодец.

    11.08.2025

  • DemolisherAjax

    Динамо без игры и без результата - так и хочется сказать - "Ну и ?" :)

    11.08.2025

  • fedland

    в валеру верят все...

    10.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    А за что Симак – 3?

    10.08.2025

  • SpartakSirius

    Валерим ! Московский Ростсельмаш ещё себя покажет .

    10.08.2025

  • fedland

    у динамо опять конфуз. теперь в сочах. они с ними и в кубке помучались...

    10.08.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Переобулся, долбень?)))

    10.08.2025

  • Vitamin007

    Уберите козла!

    10.08.2025

  • Кот-матрос

    Очень? Когда Крамарич забивал (незасчитанный гол), кто упустил его? Дубина Маричаль только на мяч смотрел, и оставил весь центр открытым!:sunglasses:

    10.08.2025

  • lvb

    Мясная? Вы ничего не путаете? Скорее "испанская", Карпин НЕ воспитанник ФК СМ)). Вы уж там поаккуратнее-то шашкой машите)

    10.08.2025

  • lvb

    Сам себя Валера назначил много позже, после изгнания "тренеришки", не путай)

    10.08.2025

  • lvb

    Из Генича спартач как из дерьма пуля. Если человек играл аж в СМ-3, в ЛФЛ и был изгнан по профнепригодности.. какой он к чертям спартач)). В пердиве играл, в каком клубе дольше, то и есть его клубишко. В РПЛ сыграть так и не способился. Недофутболист и недокомментатор))

    10.08.2025

  • Irzhi Korn

    у меня 65 - знайте!:grinning:

    10.08.2025

  • Irzhi Korn

    Я кричу уже месяц!!!

    10.08.2025

  • Jean4

    Валере нужно дать время, тренер то он не плохой и состав ему собрали какой он хотел.

    10.08.2025

  • Irzhi Korn

    за Маричаля не надо - парень очень даже!

    10.08.2025

  • Irzhi Korn

    второй случай полной поддержки!

    10.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Сколько Валере дали матчей для исправления ситуаций? Я еще при увольнений Лички говорил, что они об этом пожалеют, человек максимум выжимал.

    10.08.2025

  • RobertH

    Генич упорно обставляется то под заядлого спартача, то под поклонника питерских. Это теперь называется флексибельностью...

    10.08.2025

  • RobertH

    Он вроде как потом женщин тренировал...

    10.08.2025

  • Ganimed

    40 стажа, я и родился динамовцем, это моё первое слово было, матушка сказала:blush:

    10.08.2025

  • RobertH

    :sunglasses:

    10.08.2025

  • Philip Future

    А, ну извини. Теперь запомню :-) . .

    10.08.2025

  • Чернобог

    С такой игрой Валеру попросят на выход уже после первого круга. Как то тревожно за перспективы тренера сборной..

    10.08.2025

  • Ganimed

    Не знаю, куда кто пойдёт, но в следующем туре буду за своих с ослятами и буду топить за Спартак, чтобы зинит отцепили, Аминь:sunglasses:

    10.08.2025

  • baruv

    62(

    10.08.2025

  • baruv

    Степашин, Гафин... Довольны

    10.08.2025

  • dinela

    Не,это он сам себя назначил...Федуну тогда не до Валерки было,у него Заремка молодая была(хотя она и сейчас не старая)!

    10.08.2025

  • dinela

    Извините,по какому каналу Сочи победило?По Матч-премьеру вроде ничья...

    10.08.2025

  • Ganimed

    А я за кого, за Тосно что ли?Ну ты даёшь, своих то нужно знать, на сайте:sunglasses:

    10.08.2025

  • protestdr

    И вам всего хорошего!Главное,не переусердствовать!Золотая серединка,как наше место в табличке;)

    10.08.2025

  • lvb

    Здаров. Ты не знаешь? Справка. Решил что Карпин-тренер.. некий Хведун, весной 2009 года. С какого перепугу?) Никто не знает. Но в 2009 Валера из гендира ФК СМ превратился в тренера. Припоминаю что в 2014 был популярен хэштег "карпиннетренер". И Валера 3,5 года не работал в РПЛ))

    10.08.2025

  • alex111

    Сочинев с победой ,но у Динамо было столько моментов и не использовали. Динамо сейчас и Зенит очень похожи, при тотальном доминировании умудряются не забивать .Уверен, что и Динамо и Зенит тот же через пару игр резко пойдут на верх. Зенит вообще в следющей игре нам накостыляет. Поэтому болелам этих клубов не стоит расстраиваться раньше времени .

    10.08.2025

  • Vitamin007

    Вон из клуба, рыжая сволочь!

    10.08.2025

  • Динамов

    У Спартака подбор футболистов вдвое сильнее, чем у Динамо. И не смотрите на суммарную цену команд - у Динамо огромное число не живых (травмы и прочее) футболистов занимает в команде долю цены.

    10.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Да блин, как же все это уже надоело( Не знал, что Вы за Динамо. Своих надо знать. Всего самого хорошего, пойду стресс снимать)

    10.08.2025

  • Ganimed

    Ну кому как, мы ослят то обязаны хлопнуть, а в ФНЛ мы уже были, теперь будем чашку брать:sunglasses:

    10.08.2025

  • Vitamin007

    Мясная сволочь, вон из клуба!!!

    10.08.2025

  • protestdr

    Да,спасибо коллега и вас с Днём строителя!Или пчеловода...Не знаю,кто вы по профессии.

    10.08.2025

  • Динамов

    Нет, совершенно ОДИНАКОВЫЕ - и одинаковыми их всех делает ИЗОТОВ.

    10.08.2025

  • Динамов

    ЦСКА выиграет с двухзначным счётом у Динамо, если Карпина оставят ГТ.

    10.08.2025

  • dinela

    Вы в таблице,а мы по жизни!Главное бомжей и коней хлопнуть,а там можно и в ФНЛ годик попылить!

    10.08.2025

  • Динамов

    Раз в год и палка стреляет. Хватит бредить про звёздочек!

    10.08.2025

  • protestdr

    А при Силкине было ещё веселее...Только Кокора стал бить людей стульями,потом.Совпадение?-Не думаю.

    10.08.2025

  • Динамов

    Наоборот - быть в сумраке это быть СИЛЬНЫМ, а Динамо как раз никчёмно слабые обычные людишки, не способные ВХОДИТЬ В СУМРАК!

    10.08.2025

  • Ganimed

    Ну а мы ослят вынесём в хлам и будем выше всех в таблице:joy:

    10.08.2025

  • Динамов

    Пока не будет убран из ФК Динамо Изотов, который является подделкой под тренера вратарей, а на самом деле не более чем собутыльник Гафина по даче - у Динамо не будет в воротах вратарей, СПОСОБНЫХ ВЫРУЧАТЬ!

    10.08.2025

  • dinela

    Кого?Мы бакланов в следующем туре уничтожаем по графику!

    10.08.2025

  • Динамов

    Бувач не назначал Карпина и вообще не назначает тренеров в ФК Динамо, кроме Шварца, который был его протеже. Карпин - креатура Гафина и Пивоварова, полностью укладывающаяся в их антифутбльные взгляды превращения Динамо в магазин и медийную помоYку.

    10.08.2025

  • Ganimed

    Иди свою команду обсуждай, а нашу не трогай:face_with_raised_eyebrow:В следующем туре и покажем, кто К, а кто Г:sunglasses:А то 5:0 там, да мы их порвем, как галстуки:rage:

    10.08.2025

  • Philip Future

    Дружище, я, вообще-то - болельщик Динамо :-) . .

    10.08.2025

  • dynamite

    Почему СЭ не пишет статью про увольнение Карпина? Пишут постоянно только про Станковича))

    10.08.2025

  • protestdr

    Мы?...Хотели...Хотели покакать!И навалили же!(Пардон за пошлость)

    10.08.2025

  • bruze

    Уже довёл!

    10.08.2025

  • dinela

    Брат ты мне или не брат?:rolling_eyes:

    10.08.2025

  • Александр Маликов

    Личку убрали с которым могли в 24 стать чемпиона впервые за 50 лет. А теперь сидите сосите. Валера, Валера опять сосет 4 хера =)

    10.08.2025

  • fell62

    за блошек в бородке)))

    10.08.2025

  • dinela

    Кто первым решил,что Валера тренер?Покажите мне этого акадЭмика?Или это сам ВГ?)))

    10.08.2025

  • Футболист Сапогов

    На каменцы?

    10.08.2025

  • bruze

    Динамо Москва поменяло прописку- Динамо Ростов!. Что хотели, то получили. Жалко Личку. При нем игра была несравненно зрелищней. Была какая то надежда. Сейчас полная безнадега впереди . 6-10 место в лучшем случае. Ёптыть вакуум!

    10.08.2025

  • Футболист Сапогов

    спирток, вот ты отдыхаешь в пансионате с вывеской "Долбое*ы", а не меняешься. Все пишишь и пишешь херню всякую. Все тебя в твое дерьмо, как котенка-глупого, тыкают, а ничего не происходит. Ты такой же балбес, только хуже Шарика. Иди на укол, время. В десять отбой.

    10.08.2025

  • dinela

    Гоните Пуделя!Доведёт он вас до цугундера!

    10.08.2025

  • Philip Future

    Посмотрим, как сыграет твой живейший Ростов, который весело проиграл первые три тура . .

    10.08.2025

  • fell62

    #накуй!!!!

    10.08.2025

  • Ganimed

    Филипон, не дрейфь, прорвемся:sunglasses:По очкам зинит догнали,а это наши главные конкуренты за чашку:blush::v:?

    10.08.2025

  • Футболист Сапогов

    спирт иди на х*й! Настроение не то)

    10.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Динамо поднялось на девятое место))) И этим все сказано. Сорадников с очередным эпическим позором. И все это в день Строителя, день попутного ветра, день пчеловода в Башкортостана, ... и т.д.

    10.08.2025

  • андрей андреев

    то ли удача - ничья в гостях, то ли позор...скорее, второе. Возможно, Динамо еще пожалеет о Лычке.

    10.08.2025

  • Ganimed

    Через неделю освободится один веганыч, говорят путёвый тренер, настрелял бакланов море, за жизню:blush:Махнутся нужно ими, иначе проклятие не снимешь никак:sunglasses:

    10.08.2025

  • the gathering !

    игроки уже сливают Валеру?

    10.08.2025

  • Глупый

    ростов верит в валеру

    10.08.2025

  • blue-white!

    В начале нулевых, когда клуб тренировали всякие Гжебики и Вортманы, а в команде играли непонятные чехи, а потом португальцы, временами, по 2-3 месяца не то что футбол не смотрел, даже не заглядывал в таблицу, ибо лицезреть эту блевотину не было никаких сил. Видимо опять настало такое время...

    10.08.2025

  • Philip Future

    Эх, блин. Вот, есть такая фраза (хотя, она мне, мягко говоря, не нравится) - "это футбол". Так вот, в этой связи - это Динамо . . п.с. да, тяжело идёт Валера к чемпионству Динамо . .

    10.08.2025

  • sdf_1

    Сергеев сделал правильный выбор. У «Динамо» 5 очков и 9-е место против 4-х очков у «Спартака» и 11-го места

    10.08.2025

  • puzo-75

    А была ли любофф?

    10.08.2025

  • Jean4

    Валерон пока слабо. Динамо присоединяется к Спартаку и Зениту. Неудачники сезона. =)

    10.08.2025

  • lvb

    Спирт, ты только не плачь, не возьмут тебя ментовские. А насчет древесь.. и бушлатов.. таки это твоя обычная одежда,сынку. Из коры и тряпок со свалки. Главное шоб тебе нравилось. БГГГ

    10.08.2025

  • vv12

    Так и Генич тоже про зенит говорил, что нормальный старт и бразили за 25 и 35 млн отлично смотрятся

    10.08.2025

  • Глупый

    Станкович, Карпин ....в медиалигу идите

    10.08.2025

  • andreichf

    Все 51 год без чемпионства

    10.08.2025

  • blue-white!

    Кудрявая болонка убирайся. Иди тренируй таллинскую Флору...

    10.08.2025

  • igorlvov

    По ходу там на верху сказали - всё надо менять в Российском футбле! Но не сказали, как!? Дюков и компания в силу природного слабоумия, после мучительных поисков решений, просто дали команду перевернуть таблицу! :)))))))))

    10.08.2025

  • rake

    Валера верим

    10.08.2025

  • Владислав

    Дайте Валере поработать (с):grinning:

    10.08.2025

  • Спринт

    Якобы "тренер" без тренерского образования, всегда будет среднестатистическим недоучкой. Что Валера-веринский и показывает везде и всюду.

    10.08.2025

  • Иван

    наверно сборная мешает сосредоточиться на клубной работе

    10.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Надо же! Сочи выстрелил. Поздравляю с очень нужным очком.

    10.08.2025

  • alex.smotroff

    Один сплошной мат, нет слов, очередной сезон просрали

    10.08.2025

  • инок

    Как говорится, всё познаётся в сравнении. Шунин, на фоне Лунёва теперь очень солидным кипером был.))

    10.08.2025

  • Dimos.

    ну да , вроде как и только чемп стартовал и еще матчей вагон впереди, но х.знает на что рассчитывать если сейчас терять очки с наглухо мертвым Сочи. А пуделю и пинка по факту не дашь , как бы не солидно с самим гл.тренером сборной так поступать .., писец короче вилка у динамиков , терпите дальше ули делать.

    10.08.2025

  • Вася

    вобще не понятно каким видом спорта занимаетсяя еоманда сочи, тренер вернув пол зарплаты клубу, практически ничего не вернул, но гол забили-МОЛОДЦЫ!

    10.08.2025

  • Adminni

    Ага, только Динамо выше Спартака :laughing:

    10.08.2025

  • igorlvov

    Претенденты хреновы! :) Борьба за стыки накаляется! К моему позорищю и бомжам, по ходу ещё одни добавились! На этот раз и менты своей участи не избежали! :)))))))))))))) Тиктонический сдвиг однако в нашем футболёрном царстве!

    10.08.2025

  • Adminni

    Ну если таких не побеждать... На Динамо проклятие

    10.08.2025

  • Max Stch

    вот, умная мысля приходит апосля

    10.08.2025

  • karwin

    Не... в спортлото надо писать

    10.08.2025

  • Спринт

    .. почему пока? .. когда то Валера-веринский что ли "убеждал" .. ?

    10.08.2025

  • Ботокс007

    - Пойдем логическим путем. - Пойдем вместе. - Кто должен был лететь из Ростова тренером в Динамо Махачкала? - Карпин. - А почему он прилетел в Москву? - Рейс перепутал.

    10.08.2025

  • Кот-матрос

    Мы готовы не больше 5-ти словить...

    10.08.2025

  • Max Stch

    да...жаль, что к вашему мнению ни кто не прислушался, надо писать -" горячая линия мэра"

    10.08.2025

  • Спринт

    Дуремар сельпошеый (онО же смердячно-трухлявинький раб56 **) ты ж с футболом только в архив.сайтах геймеришь-геморойно, не петря ни в чем на уровне ахинейки про 3,8 -4,5 сек .. а все пыжесси что-й то ляпнуть псевдо-спортивное на посмех даж дундучкам дилетантской массовочки .. Мяч то хоть позырил как выглядит и свисток рассмотрел .. перед бушлатом из древесь в тошлиловке задрипанного пгт .. **

    10.08.2025

  • alexei zverev

    сборная россия при Карпине заняла 2 место после Хорватии. она и должна была занимать 2 место. у Карпина нет провалов со сборной России, правда нет и успехов. также Ростов в серидине за выживание и стыки не боролся, но и успехов нет. Динамо я уверен в 6 команд войдет, но в топ 3 не будет... И команды у него на оборону заточенные в основном

    10.08.2025

  • protestdr

    Я бы тоже...Но,я сейчас сижу в кампании четырёх сораДников,и даже с моим позитивным мышлением нечего сказать..Седим обсыхаем)

    10.08.2025

  • karwin

    Категорически был против кандидатуры Карпина (к сожалению, к моему мнению никто не прислушался). Ладно, Валера сам себя считает топ-тренером, но почему таковым его считают боссы Динамо?? Личка на голову его выше, как тренер. Смотрел второй тайм, так и не понял что братские хотели изобразить на поле((.

    10.08.2025

  • Russpiel

    Мухин. Удар. Гол. Школа Локомотива. Опыт ЦСКА.

    10.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    А я говорил, Силкина надо возвращать

    10.08.2025

  • Sinaron

    Карпин, Семак и Станкович на выход. День физкультурника будете отмечать в колхозе.

    10.08.2025

  • lvb

    Рассказываю.. Когда Григорян тренил СКА Хабаровск, в одной из игр , домашней,болелы, которые Григоряна откровенно ненавидели, ибо ноунейм, а понтов немерено. И подпустили.. петуха на поле. Игра была остановлена.. и Григорян кинулся на поле.. ловить оного петуха)) Есть видео))

    10.08.2025

  • Fanatico

    ох да разорвут армейцы

    10.08.2025

  • Ganimed

    Жаль, упустили победу:relieved:Но ничего, унывать не будем, отыграемся в следующем туре, уверен:sunglasses:

    10.08.2025

  • футбол это спорт

    Поглядите, за Спартак до сих пор болеют. А ведь он борется с Динамо за звание неудачника уже более 2 десятков лет. но ведь не навеки же.

    10.08.2025

  • AmDm

    Валере надо уходить, пока совсем не обосрали. В следующем туре с организованным ЦСКА шансов ноль.

    10.08.2025

  • ёzhic8

    а смысл?

    10.08.2025

  • Ботокс007

    Никак из слова "Динамо" не получается выложить "Чемпион"...

    10.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    При Личке такой фигни не было, хоть весело было

    10.08.2025

  • ёzhic8

    Читалось Равная игра, с одной оговоркой - Сочи вовсе не гавно Убирайся!!!

    10.08.2025

  • Fanatico

    Сборная в опасносте ! Может Богданыча в сборную? Не, да ну на.р , показалось

    10.08.2025

  • Олег Каноков

    Я бы пока не загадывал.)

    10.08.2025

  • RobertH

    С первым очком Сочи! Григорян это погонялово оправдывет. Сейчас вон сидит и нализывает Карпина...

    10.08.2025

  • SuperDennis

    Валера реально лажает в Динамо. Когда он лажал у нас в Ростове, никто его не корил, это же Ростов... Взятки гладки. А тут другой спрос, это надо понимать.

    10.08.2025

  • lvb

    Здаров. А ты в курсе что у Григоряна есть погонялово, птичье? "Курица с большим гребнем и шпорами", в просторечье "петух". Причем оно им честно заработано, но к "толерантным" отношения не имеет))) А вот тренер из него.. только для женских команд. Мужиков он не вывозит)))

    10.08.2025

  • Кот-матрос

    Самая ленивая в РПЛ - Динамо М!

    10.08.2025

  • Врн36

    Ну это надо у Валеры спросить, не смог или не захотел:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    10.08.2025

  • Zuschauer

    Нет. Карпин провалил в первую очередь. Сергеев гол сделал. Лунев играл на своем среднем уровне.

    10.08.2025

  • krinf15

    Надежда, как известно, умирает последней! Уже потихоньку умирает любовь, за ней следом - вера, а уж напоследок - надежда... )))

    10.08.2025

  • RobertH

    И куда?

    10.08.2025

  • blue-white!

    Сколько ещё терпеть эту блевотину? До нового года или до 26 тура? Бувач угадывает с тренерами через раз: Шварц, Йоканович, Личка, Карпин... Теперь черед угадать...

    10.08.2025

  • Mikhail

    Неожиданно для Динамо. Сочи с первым очком.

    10.08.2025

  • protestdr

    Я так чую,вы нам по-братски насуёте штуки три...А мы вам по-братски ни одного)

    10.08.2025

  • puzo-75

    Почитайте вчерашние комментарии после матча с Локо! )))

    10.08.2025

  • 1966sunderland

    Карпин - немедленно вон

    10.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Просто в составе Сочи некому было от мяча отвернуться в нужный момент.

    10.08.2025

  • iich

    Бестолковейшая игра. И не обыграть мёртвый Сочи – это надо было ОЧЕНЬ постараться.

    10.08.2025

  • Ботокс007

    За рыжую бороду.

    10.08.2025

  • lvb

    .. а в "Динамо" срочно Спирта назначить)). Клоун, справишься? Али тобе "посодют"? Иди, проси резюме у Дока, он убогим не отказывает.. И рысью.. к Гафину и Пивоварову)). Это я смеюсь, если что. Над "республиканским судейко с панамкой на ушах")))

    10.08.2025

  • RobertH

    А вот Григорян на Матч Премьер сейчас говорит, что Динамо всё лучше и лучше...

    10.08.2025

  • МаратХ

    Интересно, за что Карпин 2,5 миллиона долларов в год получает?

    10.08.2025

  • Fanatico

    Динамо уверенно обошло Спартак в турнироной таблице и догнало Зенит !!! Спасибо Валерий Георгиевич, мы примерно перед чемпионатом так и видели Динамо среди этих команд

    10.08.2025

  • Ботокс007

    Потому что на выходе толпятся Семак и Станкович. Не протолкнуться.

    10.08.2025

  • Динамов

    А у кого Спартак вдруг вылетал? У чокнутых желтушных писак отсюда и с матчтв, травящих их главного тренера? Со Спартаком всё в порядке, с таким составом они не вылетят даже играя вообще без тренера.

    10.08.2025

  • igor1972

    в первом тайме абсолютно наиграли на победу

    10.08.2025

  • redgy

    Ничего удивительного, обычный матч команды Карпина. Сумбурная игра, дырявая оборона..

    10.08.2025

  • Кот-матрос

    Тихий ужас... ------------------ Динамо вообще без понятия, как играть. Лунёв и Маричаль - просто вредят.

    10.08.2025

  • По мечу

    Валера не виноват! Виновата борода Валеры, всегда чешется.

    10.08.2025

  • Врн36

    От любви до ненависти всего один шаг. Пол шага Валера уже сделал

    10.08.2025

  • SuperDennis

    Не не захотел, а не смог.

    10.08.2025

  • .Алексей.

    Ну и.

    10.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Почему никто не кричит Валера на выход?

    10.08.2025

  • bothof

    Бителло не хочет играть за Динамо,это же видно,надо было его отпускать.Плохо играют Глебов и Нгамалё,лучшим был Макаров,только он и обострял,остальные ни о чём.С такими игроками ни о каком чемпионстве речи быть не может!Да даже в пятёрку трудно будет попасть.

    10.08.2025

  • puzo-75

    Только вчера Спартак вылетал... Три команды не вылетают- Сочи останутся через "стыки"! )))

    10.08.2025

  • Zuschauer

    Сегодня Валера провалил управление игрой. Одна только замена Нгамалё на Скопинцева чего стоит. Они хорошо взаимодействуют. Но сам по себе Скопа ни разу не форвард.

    10.08.2025

  • SuperDennis

    А смысл? Пусть сборную тренирует.

    10.08.2025

  • SuperDennis

    Ужасное Динамо! Много бестолковых, пресных атак, а забили только гол. В конце пропустили и всё - пшик! Не победить мертвецкий Сочи - на мой взгляд это просто позор!

    10.08.2025

  • МаратХ

    Не выходит Динамо из сумрака

    10.08.2025

  • инок

    Валера, верим! Дайте Карпину поработать.))

    10.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Динамовцы, не расстраивайтесь, вы не первые у кого такие матчи были. Ростов тоже так играл, причем постоянно

    10.08.2025

  • Врн36

    Валера не захотел увольнять Морену

    10.08.2025

  • Кот-матрос

    Да на хрена такая победа!

    10.08.2025

  • футбол это спорт

    Балтика в лидерах. Краснодар только выиграл у Оренбурга с божьей помощью. Ахмат, Акрон, Сочи сегодня...понятие Аутсайдер мельчает.

    10.08.2025

  • lvb

    Хехе. Команда из моего города .. подложила Валере Верим.. огромную.. возможно .. подлянку.. А не пора ли Валере на выход из "Динамо", вслед за.. Станковичем? И ползти в Лукойл , на коленях. Типа "Простите "сбитого", дайте мне поработать)). Лично я не против, лишь бы Максика и Помазуния не тиранил своей дурью в стиле "Выход из обороны через вратаря".. Но только в случае если вдруг Ивич не проявится. То есть как всегда.. Карпин .. всегда не первый выбор)) Кстати, принимаю поздравы с "вырванным очком", у "родной милиции")))

    10.08.2025

  • Ботокс007

    Белье гладит на базе.

    10.08.2025

  • Олег Каноков

    Братские запороли кучу моментов в первом тайме,во втором вообще не играли,и это с никаким Сочи...Валера пока вообще не убеждает.

    10.08.2025

  • Александр Максаков

    зазвездился .

    10.08.2025

  • Динамов

    Совершенно закономерный результат матча двух слабейших команд РПЛ, которые по итогам этого чемпионата вылетят в ФНЛ.:face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting:

    10.08.2025

  • resifi

    Как то даже неожиданно! Может не тот тренер у Динамо?))

    10.08.2025

  • bvp

    Это карма. Валерина.

    10.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Первый Ростов - в своем репертуаре... Сейчас поглядим как там второй Ростов с НН....:joy::joy::joy:

    10.08.2025

  • Спринт

    У тренерского недоучки Валеры-веринского все команды не сбалансированные и не организованные - "Ростов, сборная и теперь Динамо. Лучше бы недо-тренер отдыхал в пансионате .. в палате с вывеской "Уставшие" .. **

    10.08.2025

  • инок

    С "боевой" ничьёй обе команды, а ничья в пользу Сочи.)

    10.08.2025

  • Rais Zh

    Игнатов уже и в Сочи присел на лавку. Сдается мне, что основа Динамо сезона 24/25 сливает Карпина

    10.08.2025

  • RobertH

    Валера! Бросай ты это дело! Начинай готовиться к матчу с грозной Боливией!

    10.08.2025

  • Anatoly Silonov

    Лунёв и Сергеев провалили матч.

    10.08.2025

  • Ботокс007

    Мусора, сколько еще можно писать - Карпин не то, чтобы плохой тренер. Он не тренер вообще. 56 лет. Без единого трофея.

    10.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    А где Гладышев?

    10.08.2025

  • GeoMaS

    Академично выиграть Динамо не удалось. Ай да Мухин, вот и еще одна российская звездочка.

    10.08.2025

  • Деметрио

    Максим Мухин, здоровья тебе, набирай форму и ждём тебя зимой в ЦСКА!!!

    10.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    неожиданно но мечталось

    10.08.2025

  • TokTram_

    Братские, разочаровываете ( Возможно,Валера и приживётся, но очеов это не вернёт. Отдельный вопрос к команде: после пропущенного мяча за считанные минуты создали больше, чем при за всё предыдущее время. Зря прохлаждались...

    10.08.2025

  • TomCat

    Сочи с ничьей! Второй тайм был за ними.

    10.08.2025

  • protestdr

    Мда уж...Что тут сказать...Эммм...А зато,зато,мы догнали Зенит и обогнали Спартак!

    10.08.2025

  • футбол это спорт

    Впереди целый чемпионат, не теряйте надежду.

    10.08.2025

  • igor1972

    М-да, сочувствую болельщикам Динамо. Победа была совсем рядом...

    10.08.2025

  • alex.smotroff

    какой позор.

    10.08.2025

  • baruv

    Ну не в той готовности карпинское Динамо, чтобы только на классе, без волевых усилий уверенно выигрывать у аутсайдера. Сравнивать их "игру" с ИГРОЙ локо или армейцев в этом туре просто смешно. Нет слов. Сочинцев с первым набранным очком.

    10.08.2025

  • rustov

    Ну и?

    10.08.2025

  • футбол это спорт

    Пока Динамо удавалось только Личке.

    10.08.2025

  • NF

    Болельщиков "Динамо" М наверняка должны терзать смутные сомнения. И Карпина тоже...

    10.08.2025

  • krinf15

    Доигрались, блин... (((((((((((((((((((((((((

    10.08.2025

    «Сочи» — «Динамо»: видео голов

    «Сочи» — «Динамо»: видео голов
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

