«Сочи» сыграл вничью с «Динамо» и прервал серию из трех поражений в РПЛ

Московское «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 37-й минуте открыл полузащитник бело-голубых Денис Макаров. На 85-й минуте сочинцы отыгрались благодаря голу Максима Мухина, арендованного у ЦСКА.

«Динамо» (5 очков) поднялось на девятое место в РПЛ. «Сочи» (1) прервал 3-матчевую серию поражений на старте сезона и вышел на 14-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые дома проведут московское дерби с ЦСКА, а сочинцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Оба матча пройдут 17 августа.