«Сочи» — «Динамо»: Безбородов удалил Точилина и защитника хозяев Марсело Алвеса

«Сочи» остался в меньшинстве в концовке в матча против «Динамо» в 14-м туре РПЛ.

Сначала Безбородов показал красную карточку главному тренеру сочинцев Александру Точилину, а несколько минут спустя вторую желтую карточку получил защитник хозяев Марсело Алвес.