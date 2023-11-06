«Сочи» — «Динамо»: Дркушич сравнял счет

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«Сочи» сравнял счет в матче с «Динамо» в 14-м туре РПЛ — 3:3.

На 73-й минуте отличился защитник сочинцев Ваня Дркушич. После первого тайма хозяева уступали бело-голубым со счетом 1:3.