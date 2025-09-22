«Сочи» — ЦСКА: армейцы сделали двойную замену в перерыве

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сделал двойную замену в перерыве матча с «Сочи».

Армейцы после первой половины уступают со счетом 0:1.

На второй тайм вместо Артема Шуманского и Рамиро Ди Лусиано вышли Алеррандро и Энрике Кармо.