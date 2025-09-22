«Сочи» — ЦСКА: Обляков реализовал пенальти и сравнял счет

ЦСКА сравнял счет в матче с «Сочи» в 9-м туре РПЛ — 1:1.

На 58-й минуте пенальти реализовал Иван Обляков.

11-метровый был назначен за игру рукой защитника «Сочи» Александра Солдатенкова. Главный арбитр Алексей Сухой принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.