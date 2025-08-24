«Сочи» — «Балтика»: Хиль открыл счет с пенальти и забил в четвертом матче подряд

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счет в матче 6-го тура РПЛ против «Сочи» — 1:0.

Форвард реализовал пенальти на 29-й минуте встречи.

Хиль забил пятый гол в чемпионате России-2025/26 и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Сальвадорец уступает лишь полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову, у которого семь мячей.