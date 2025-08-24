Круговой — о том, что Дзюба ущипнул его во время матча РПЛ: «Даже ничего не почувствовал»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал эпизод с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой, который во время матча 6-го тура чемпионата России ущипнул его за грудь.

В воскресенье, 24 августа, армейцы на своем поле победили тольяттинскую команду со счетом 3:1.

— Насколько было больно, когда вас ущипнул Дзюба?

— Преувеличиваете. Я даже ничего не почувствовал.

ЦСКА набрал 14 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» идет на 12-й строчке с 6 очками.