ЦСКА продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 20 матчей
ЦСКА победил «Акрон» (3:1) в 6-м туре РПЛ. Красно-синие продлили беспроигрышную серию в чемпионате России до 20 матчей.
В последний раз армейцы уступили в премьер-лиге 23 ноября 2024 года — дома «Ростову» (1:2). Красно-синие всего во второй раз в российской истории добрались до юбилейной отметки. Рекорд — 21 встреча — установлен 10 лет назад при Леониде Слуцком.
Помешать команде Фабио Челестини повторить клубное достижение через неделю попробует «Краснодар», возглавивший после шести туров турнирную таблицу.
Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионатах России
|
Клуб
|
Годы
|
Тренеры
|
И
|
В
|
Н
|
М
|
Локомотив
|
2004-2005
|
Юрий Семин, Владимир Эштреков
|
27
|
18
|
9
|
41-8
|
Зенит
|
2009-2010
|
Анатолий Давыдов, Лучано Спаллетти
|
26
|
19
|
7
|
49-14
|
Спартак
|
1993
|
Олег Романцев
|
26
|
17
|
9
|
67-13
|
Зенит
|
2019-2020
|
Сергей Семак
|
23
|
19
|
4
|
57-15
|
Спартак
|
1999-2000
|
Олег Романцев
|
22
|
19
|
3
|
63-18
|
Спартак
|
2006-2007
|
Владимир Федотов
|
22
|
12
|
10
|
34-19
|
ЦСКА
|
2015
|
Леонид Слуцкий
|
21
|
16
|
5
|
44-15
|
Спартак
|
1994-1995
|
Олег Романцев
|
20
|
13
|
7
|
48-17
|
ЦСКА
|
2024-2025
|
Марко Николич, Фабио Челестини
|
20
|
13
|
7
|
36-14
|
ЦСКА
|
2001
|
Павел Садырин
|
19
|
9
|
10
|
26-9
|
Зенит
|
2011-2012
|
Лучано Спаллетти
|
19
|
10
|
9
|
38-18
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0