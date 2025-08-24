ЦСКА продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 20 матчей

ЦСКА победил «Акрон» (3:1) в 6-м туре РПЛ. Красно-синие продлили беспроигрышную серию в чемпионате России до 20 матчей.

В последний раз армейцы уступили в премьер-лиге 23 ноября 2024 года — дома «Ростову» (1:2). Красно-синие всего во второй раз в российской истории добрались до юбилейной отметки. Рекорд — 21 встреча — установлен 10 лет назад при Леониде Слуцком.

Помешать команде Фабио Челестини повторить клубное достижение через неделю попробует «Краснодар», возглавивший после шести туров турнирную таблицу.

Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионатах России