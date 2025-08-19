Агент Самошникова: «В преддверии лимита, считаю, Илья будет суперусилением для «Спартака»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переходе футболиста в «Спартак».

«Я хочу в первую очередь поздравить «Спартак» с приобретением классного игрока с русским паспортом. Считаю, Илья на своей позиции один из лучших, если не лучший футболист. В преддверии лимита, считаю, это будет суперусиление для «Спартака». Плюс Илья может играть на обоих флангах. Хочу также сказать слова благодарности «Локомотиву» за то, что помогли Илье сделать шаг вперед. Считаю, в клубе он еще больше спрогрессировал и стал крепким опытным игроком. Большое им спасибо за это. Я уверен, что в «Спартаке» Илья станет настоящим лидером и поможет клубу бороться за самые высокие места», — сказал Бабырь «СЭ».

18 августа «СЭ» сообщил, что Самошников в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком». Россиянин уже прошел медосмотр. Сумма сделки составит 350 миллионов рублей плюс бонусы. «Локомотив» уже отзаявил игрока.

27-летний игрок обороны играет за московский клуб с июля 2023 года, его контракт рассчитан до 31 мая 2027 года. В сезоне-2024/25 в 33 матчах Самошников забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Также защитник играл за «Велес», московский «Арарат», «Шинник», московское «Торпедо» и «Рубин».