«Сочи» — «Арсенал»: все голы матча
Все голы матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Арсенал».
На 51-й минуте счет открыл Антон Заболотный.
?? Гол Антона Заболотного с передачи Заики.#СочиАрсенал #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/dBKAyDypUX— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 27, 2021
Сергей Терехов на 53-й минуте удвоил результат.
Гол Сергея Терехова, увеличивший преимущество «Сочи» до двух мячей.#СочиАрсенал #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/vY2GBunw4e— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 27, 2021
Третий мяч на 58-й минуте забил Жоаузинью.
Четвертый гол в активе Артура Юсупова (67-я минута).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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