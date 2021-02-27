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«Сочи» — «Арсенал»: все голы матча

20:38
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Все голы матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Арсенал».

На 51-й минуте счет открыл Антон Заболотный.

Сергей Терехов на 53-й минуте удвоил результат.

Третий мяч на 58-й минуте забил Жоаузинью.

Четвертый гол в активе Артура Юсупова (67-я минута).

Сочи — Арсенал Т

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