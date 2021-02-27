Главный тренер «Локомотива» Николич был удален с поля в матче с ЦСКА
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич получил красную карточку и был удален с поля на 75-й минуте матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА.
На 73-й минуте встречи был назначен пенальти в ворота «Локомотива». 11-метровый удар не реализовал хавбек ЦСКА Никола Влашич. После данного эпизода Николич на повышенных тонах высказывал свое недовольство главному арбитру матча Павлу Кукуяну. Сперва судья показал тренеру железнодорожников желтую карточку, а потом удалил с поля.
7??3??' Марко Николич получает сначала жёлтую, а потом и красную карточку от арбитра.#ЛокоЦСКА pic.twitter.com/YvA8zW0yrW— «Локомотив» (@fclokomotiv) February 27, 2021
Методология
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