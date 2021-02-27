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Главный тренер «Локомотива» Николич был удален с поля в матче с ЦСКА

20:37
27 февраля. Москва. «Локомотив» — ЦСКА. Марко Николич получил красную карточку за споры с арбитром.
27 февраля. Москва. «Локомотив» — ЦСКА. Марко Николич получил красную карточку за споры с арбитром.
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич получил красную карточку и был удален с поля на 75-й минуте матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА.

На 73-й минуте встречи был назначен пенальти в ворота «Локомотива». 11-метровый удар не реализовал хавбек ЦСКА Никола Влашич. После данного эпизода Николич на повышенных тонах высказывал свое недовольство главному арбитру матча Павлу Кукуяну. Сперва судья показал тренеру железнодорожников желтую карточку, а потом удалил с поля.

Локомотив — ЦСКА

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