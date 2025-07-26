«Акрон» разгромил «Сочи», Дзюба забил, отдал голевую передачу и не реализовал пенальти

«Акрон» на выезде с крупным счетом обыграл «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ — 4:0.

Тольяттинцы забили все 4 гола в первом тайме — отличились Дмитрий Пестряков (5-я минута), Алекса Джурасович (11-я), Максим Болдырев (13-я) и Артем Дзюба (44-я). На счету Пестрякова и Дзюбы также по одной результативной передаче.

На 57-й минуте Дзюба мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. Кроме того, 36-летний форвард побил рекорд Дмитрия Лоськова по «гол + пас» в чемпионате России и отметился голом в 19-м сезоне первенства страны.

«Акрон» (4 очка) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся на второе место в РПЛ. «Сочи» (0) потерпел второе крупное поражение и замыкает турнирную таблицу после двух туров.