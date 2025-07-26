Мозес: «Думаю, Осимхен, конечно, хотел бы перейти в «Краснодар»

Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан рассказал о дружбе с Виктором Осимхеном.

— По-моему, мы показали себя хорошо, но этого было недостаточно, — начал Мозес. — Не получилось реализовать шансы. Такое, к сожалению, бывает.

— Вы чемпионы. Чувствуете ли, что против вас играют с большей самоотдачей?

— Конечно, чувствуем, что соперники сильно настроены, жестче играют. Они хотят бороться, ожидают тяжелую игру, поэтому больше мотивированы. Еще только начало чемпионата. Мы дальше себя покажем.

— Твой агент говорил о твоем возможном уходе в аренду.

— Не могу ничего сказать. Мне нравится в «Краснодаре». Я тут счастлив.

— Ты говорил о дружбе с Осимхеном. Знает ли он, что ты играешь здесь, не звал его сюда?

— Я думаю, он, конечно, хотел бы перейти в «Краснодар» и играть тут. Но, по-моему, сейчас не правильное время, потому что он сейчас играет в своем клубе, хорошо себя показывает. А потом уже в «Краснодар».

Мария Захарян