Дзюба побил рекорд Лоськова по «гол + пас» в чемпионате России

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отметился голевой передачей в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи».

Согласно совместному исследованию «СЭ» и Спортса, теперь на счету 36-летнего футболиста 256 (169+87) очков в чемпионате России по «гол + пас». Таким образом, Дзюба превзошел достижение Дмитрия Лоськова (255, 120+135) и вышел на единоличное первое место.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 20:30. Фишт (Сочи)

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.