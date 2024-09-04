Соболев заявил, что не верит в слухи о недовольстве части игроков «Зенита» своим трансфером

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, что не верит в негативное отношение к себе со стороны одноклубников.

4 сентября петербургский клуб провел официальную презентацию игрока в своем магазине на Невском проспекте.

— История с трансфером длилась долго. Успели ли посоветоваться с кем-то из друзей и бывших партнеров? Например, с Джикией.

— Ни с кем не советовался. Это моя карьера, моя жизнь, я принимаю решения. Конечно, Георгий — мой близкий друг, он знал всю ситуацию, но не давал никаких советов. Как и я никогда не давал ему советов по карьере. Решение было моим и моей семьи.

— Ходят разговоры, что не все из команды хорошо восприняли новость о вашем трансфере в «Зенит». Ваше отношение к этому? Насколько волнуетесь?

— Да, действительно волнуюсь. Новые партнеры, команда, переживание есть небольшое. А по поводу того, что пишут в прессе, я не обращаю внимания. Со всеми русскими ребятами я знаком, мы играли в сборной и будем играть в сборной, в «Зените». Никаких проблем не будет. По иностранным ребятам — то же самое, считаю. Никаких проблем не будет.

— В «Зените» есть традиция: новичков проводят по тоннелю. Вы уже прошли его?

— Ха-ха. Не знаю, насколько правда, но сегодня новость вышла о том, что Алип попросил перенести коридор. Знаю о такой традиции, но ничего страшного. Это нормально: когда первый гол забиваешь, когда день рождения, проходишь коридор. Ничего страшного в этом нет. Побьют немножко.

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон. Сумма перехода игрока составила 10 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.