Соболев — о нескольких нереализованных моментах в матче с «Пари НН»: «Не знаю, что-то не получается»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев подвел итоги первого тайма матча против «Пари НН» в 27-м туре РПЛ.

Сине-бело-голубые уступили со счетом 0:1 в первом тайме. Соболев дважды не забил ударами из штрафной площади нижегородцев.

«Не знаю, что-то не получается. Сейчас поправят нас маленько, надеюсь, забьем. Невезение или системные ошибки? Не знаю. Может быть, и то и то, сейчас скажут», — сказал Соболев в перерыве матча в эфире «Матч ТВ».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.