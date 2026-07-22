ФИФА включила Возинью, Месси и Мбаппе в символическую сборную ЧМ-2026
ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2026.
В команду вошли три игрока сборной Испании, три француза, два аргентинца и по одному представителю Кабо-Верде, Англии и Норвегии.
Символическая сборная ЧМ-2026 от ФИФА:
Голкипер: Возинья (Кабо-Верде)
Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Дайо Упамекано (Франция), Лисандро Мартинес (Аргентина), Педро Порро (Испания)
Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия), Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция)
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанн (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).
19 июля Испания в дополнительное время обыграла Аргентину (1:0) в финале ЧМ-2026. В матче за третье место Англия победила Францию (6:4).
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