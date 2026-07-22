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Сегодня, 19:11

ФИФА включила Возинью, Месси и Мбаппе в символическую сборную ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Возинья и Лионель Месси.
Фото Reuters

ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2026.

В команду вошли три игрока сборной Испании, три француза, два аргентинца и по одному представителю Кабо-Верде, Англии и Норвегии.

Символическая сборная ЧМ-2026 от ФИФА:

Голкипер: Возинья (Кабо-Верде)

Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Дайо Упамекано (Франция), Лисандро Мартинес (Аргентина), Педро Порро (Испания)

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия), Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция)

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанн (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).

19 июля Испания в дополнительное время обыграла Аргентину (1:0) в финале ЧМ-2026. В матче за третье место Англия победила Францию (6:4).

Лионель Месси, Родри, Килиан Мбаппе.Месси, Мбаппе, Родри, Возинья: символическая сборная чемпионата мира-2026

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Килиан Мбаппе
Лионель Месси
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