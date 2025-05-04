Футбол
4 мая, 20:25

ВАР Федоров не исправил уже четвертую ошибку Карасева. Зачем их назначают вместе?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 17-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари НН» судья Сергей Карасев не назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой Кирилла Гоцука. А ВАР Артур Федоров не вмешался в действия арбитра и не помог исправить ошибку.

Сергей Карасев.Карасев не назначил пенальти в пользу «Зенита» за игру рукой Гоцука

Невероятно, но это уже минимум четвертый случай, когда видеоарбитр из Петрозаводска в ключевом эпизоде не пытается помочь судье из Москвы принять правильное решение.

На 45+3-й минуте игры 12-го тура предыдущего чемпионата «Оренбург» — «Факел» (1:2) Карасев ошибочно не удалил игрока гостей Евгения Маркова. ВАР Федоров в действия рефери не вмешался.

На 85-й минуте матча 6-го тура этого чемпионата «Динамо» — «Краснодар» (0:1) Карасев ошибочно не наказал Александра Черникова пенальти за фол против Диего Лаксальта. ВАР Федоров в действия рефери не вмешался.

На 23-й минуте матча 9-го тура этого чемпионата «Ростов» — «Динамо» Мх (0:0) Карасев ошибочно не зафиксировал фол Валентина Пальцева, не остановил игру и не удалил нарушителя с поля за лишение Роналдо явной возможности забить гол. ВАР Федоров в действия рефери не вмешался.

Почему Карасева и Федорова по-прежнему назначают вместе как судью и ВАР? Куда смотрят клубы и руководство РПЛ?

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
04 мая, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Пари Нижний Новгород

РПЛ
Сергей Карасев (судья)
  • Павел Пушган

    В правилах речь про площадь тела игрока который играет рукой в мяч или которому мяч попадает в руку сказано)))))

    07.05.2025

  • Александр Солодовников

    Если бы игрок условного Факела или Крыльев повторил "подвиг" Эраковича пенальти в их ворота был бы с 100% вероятностью... А требование пенальти за касание Гоцука это от игровой импотенции Зенита у которого нет игры и это его главная проблема, которую Вы прекрасно созерцаете только признать не желаете.... А эпизот с Педро произошёл после того как он уже расстался с мячом и не мог рассматриваться ВАР...

    07.05.2025

  • bezkriliy

    Вы стрелки-то не переводите. Обсуждается конкретный эпизод. И сравнивается он с эпизодом произошедшим не несколько туров назад, а этом же туре днём ранее. " Вы тогда напишите почему в матче со Спартаком Эраковичу судья разрешил в баскетбол в своей штрафной играть.....?" Правила читайте. Согласно новым правилам, если мяч от защитника отскочил еиу же в руку в штрафной, то это уже пенальти не считается. А вот если при отскоке от нападающего мяч попадает защитнику в руку, тот тут уже другие правила действуют - это уже пенальти. Что и произошло в матче Краснодара с Рубином. "Да ещё Латышонка за фол "последней надежды" разве не надо было удалить на 79минуте" Так вы посмотрите полностью эпизод. Когда есть шанс получения прямой красной карточки или пенальти ВАР смотрит всю фазу атаки, а она началась наступа игроком Пари НН на ногу Педро. И по итогу должны были дать штрафной в пользу Зенита и жёлтую игроку Пари НН. Но ведь это была бы очередная ошибка Карасёва, проэтому ВАР промолчал.

    06.05.2025

  • Valdemarson

    Фол на Педро не зафиксировали. Это не повод вратарю сносить игрока без игры в мяч. :man_shrugging:

    05.05.2025

  • Valdemarson

    Как видится - Гоцук обнял зенитовца, мяч попал ему в руку, рука прижата к телу (зенитовца), полщадь тела НЕ увеличивает, мяч отскочил, как если бы в грудь зенитовца попал. Гоцук НЕ играл рукой. В случае с Грицаенко - обнимашек не было, рука отставлена в сторону, после контакта с рукой мяч заметно изменил траекторию. Понятно, что у Грицаенко не было намерения играть рукой. Но по факту... Совсем разные случаи. Для сравнения - не так давно мяч от ноги попадает в руку зенитовцу, нет пенальти, и не ставят (по-моему, в матче со Спартаком). Такое в правилах прописано. Но почему-то когда Майга из НН так же точно делает - парижанам ставят пенальти. Что это - мистика? Или как-то по-другому называется? Про дважды подряд игру шипами в голень умолчу, ибо всем всё понятно.

    05.05.2025

  • Александр Солодовников

    Ну если на то пошло, Вы тогда напишите почему в матче со Спартаком Эраковичу судья разрешил в баскетбол в своей штрафной играть.....? Или в "естественном положении" то можно.....? Да ещё Латышонка за фол "последней надежды" разве не надо было удалить на 79минуте ... , а он даже жёлтую не получил...

    05.05.2025

  • Zedoeg

    Признание того, что Гоцука руки из другого места растут, в таком случае действительно пенальти не было.

    05.05.2025

  • Igor B.

    Днем раньше в пользу Краснодара поставили точно такую же пенку и все взахлеб утверждаи, что правильно)) Причем этот гол повлиял на результат!

    05.05.2025

  • bandradio

    Да ладно, это был бы очередной высосанный из пальца пеналь. А вот почему во втором тайме не было красной карточки вратарю Зенита - загадка. Игрок Пари НН проткнул себе на ход мяч, а тот его зацепил за ногу. Да, это было не в центре, на фланге. Но ведь вороты были пустые!!! Это же оишение возможности явного гола. Почему ВАР молчал???

    05.05.2025

  • bezkriliy

    "Вы прекрасно понимаете, в чём разница игры рукой Грицаенко после чего изменил траекторию и не попал игроку Краснодара" Но мяч попал к игроку Краснодара и отскочил в руку Грицаенко. "и касание Гоцука после которого мяч достался Соболеву , а тот из за отсутствия техники не смог его принять..." То есть по итогу мяч таки не попал к Соболеву. Вы ещё напишите, что у Гоцука руки в естественном положении находились.

    05.05.2025

  • Горын

    Вещаешь с Болотной площади?

    05.05.2025

  • Горын

    И поэтому игрок НН наступил на ногу Латышонку. Вы бл@дь, хоть иногда повторы то смотрите.

    05.05.2025

  • Александр Кашницкий

    12 млн. знатоков судейства. И у всех безоговорочный вердикт: "Точно не было!" Интересно, какой процент этих "знатоков" читал правила? Но зато все категорично и без возражений.

    05.05.2025

  • dinela

    Какой троллинг?Ты вдруг решил,что можешь решать как в Европе тот или иной момент интерпретировали бы!На основании чего?Ты кто?Эксперт?Ах,у тебя ОККО(кстати прекрасная реклама,надеюсь подогрели тебя?Про меня вон пишешь,что я с тобой,говном, за деньги здесь пишусь!).Убавь гордыню,и просто игрой налаждайся!

    05.05.2025

  • Бен Ричардс

    Понятно, что у тебя мозгов хватает только на самый примитивный троллинг. Надеюсь что ты за это делаешь не бесплатно, иначе просто вату катаешь. Я тебе не компания.

    05.05.2025

  • dinela

    Так ты смотришь или судишь?)))

    05.05.2025

  • Бен Ричардс

    Я смотрю не только РПЛ, но и чемпионаты Испании, Англии, Германии, Италии, еврокубковые турниры, матчи сборных команд. Кстати ОККО огромное спасибо, там спорт показывают несравнимо лучше и объективнее, чем на Газматч-ТВ. Все понятно или еще остались вопросы?

    05.05.2025

  • dinela

    Интересно как это происходит?Ты всех европейских рэфов обзваниваешь?)))

    05.05.2025

  • Бен Ричардс

    В Европе назначение или неназначение пенальти с помощью VAR никогда не вызывает недоумения, как ни странно там везде трактовка правил едина во всех случаях, логична и последовательна. Поэтому в чемпионате РПЛ я всегда пользуюсь критерием - назначили бы там за подобное пенальти или нет. Так вот, за эпизод, настойчиво и односторонне трактуемый Бобровым в интересах одной команды, пенальти бы точно бы не назначили. Кстати, как и за падение Маркиньоса в матче с ЦСКА.

    05.05.2025

  • Бен Ричардс

    Бакланы рассерженно заквохтали. Лигочемпионского бюджета и бразила за 40 млн.евро им недостаточно, еще для верности нужны спецсудейки и надуманные пенальти в домашней игре с днищем РПЛ, у которого бюджет на весь сезон меньше, чем цена покупки одного бразила у мешков.

    05.05.2025

  • Николай Макеев

    Вероятно для бомжеградского клуба эта пара "не подходит" вот и раскопали "целую историю покупок". для Карасева и Федорова Но так как вчера Зенит играл,,,,прямо "с чрезмерной злобой через зубы" играл пока второй не ЗАТЕРЛИ"

    05.05.2025

  • dinela

    Карась с Фёдоровым в одной группе лабают!Бобёр,научишься хотя бы на ложках зажигать-пригласят и тебя в свою фолк-группу"Неунывающие децибелы"

    05.05.2025

  • михаил овчинников

    именно и не только пенальти

    05.05.2025

  • vvi432

    Точно такой же эпизод пару лет назад был у Барриоса в штрафной Зенита в борьбе с Соболевым. Тогда чиркнул мячик по мизинцу Барриоса, при этом мяч остался у Соболя. Судья пеналь дал. А ктоооо был судья? Правильно - Карасев.

    05.05.2025

  • Валерий Иванов

    Вопрос даже не том , зачем этих судей назначать вместе ? А зачем этих " судей " назначать вообще на футбольные матчи ?? Ну , никакие...Совсем

    05.05.2025

  • DZR

    Это другое!

    05.05.2025

  • DZR

    Вот это в точку. Рука Барриоса тоже сразу вспомнилась. Даже комментатор офигел с таких раскладов.

    05.05.2025

  • Александр Солодовников

    Вы прекрасно понимаете, в чём разница игры рукой Грицаенко после чего изменил траекторию и не попал игроку Краснодара, и касание Гоцука после которого мяч достался Соболеву , а тот из за отсутствия техники не смог его принять... Это абсолютно разные моменты.....

    05.05.2025

  • Андрей Какурин

    Не пей , не поможет врать. Зенки залил и рассуждаешь. Стыдоба.

    05.05.2025

  • Андрей Какурин

    Пить меньше надо. Сегодня по трезвяне посмотри, Латышонок в мяч сыграл и симулянта при этом не задел.

    05.05.2025

  • Бен Ричардс

    Уважаемый, вы опоздали со своим правильным предупреждением на несколько лет.

    05.05.2025

  • Griban

    Рука руку моет... Бригада)))

    05.05.2025

  • Спринт

    И зачем же их назначають вместе? Некто дилетантно-наивному и копеечному Бобру невдомёк, что отрабатывать мзду весьма немалую, однако, гораздо сподручнее, сугубо проверенной бандой - бишь-то судейской бригадой.

    05.05.2025

  • leo179

    внимательно посмотри https://ibb.co/HfYqh5ny

    05.05.2025

  • leo179

    посмотри скриншот https://ibb.co/HfYqh5ny

    05.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Одни и те же ставили и не ставили?

    05.05.2025

  • Владимир Пронин

    единственное, что НЕ сделал зенит в борьбе за чемпионство это не купил Кордобу и агкацева. а так бы опять стали :grin::grin::grin:

    05.05.2025

  • Mikhail Stekolschikov

    дуракам закон не писан...

    05.05.2025

  • Mikhail Stekolschikov

    А дуракам у нас дорога. А игра рукой не считается, если толкаться ...

    05.05.2025

  • Дмитрий С.

    эта новость в твоей же жуге

    05.05.2025

  • stuart_parsley

    там на повторе не разглядишь, а вы с трибуны увидели?)))

    05.05.2025

  • bezkriliy

    Посмотрите вчерашний матч Краснодара с Рубином. Случай, нарошно не придумаешь.

    05.05.2025

  • bezkriliy

    Днем ренее точно такой же пенальти поставили в ворота Рубина. То етсть вчера - это был пенальти, а сегодня уже нет. Футбольные правила меняются на лету.

    05.05.2025

  • bezkriliy

    Странно, а днём раньше, когда играл Краснодар с Рубином, пенальти поставили. Да и чисто технически: Руки защитника прижаты к телу? Нет, они находятся в неестественном положении. Что эти руки делают? Обнимают наподающего, мешая перемещению последнего. Да, судьи закрывают на это глаза. Но тут мач попадает в эти самые руки.

    05.05.2025

  • bezkriliy

    Такой же, как днём ранее у Краснодара с Рубином.

    05.05.2025

  • zega

    латвшонок мяча даже не дотронулся, он позже въехал в игрока НН. красная 100%.

    05.05.2025

  • спас

    Вчера точно такой эпизод за Краснодар отсудили и армянин забил. Но виноват админресурс, Газпром, и "вся Россия болеет за Пари НН"? Не понимаю почему они за всю Россию говрят? Я болею не так как они хотят. Они не задумываются, что по этой формуле за них никто не болеет и они сами против своих команд... А мяч рт Соболева отскакивае, это факт, лучше головой пускай бьёт, даже лежа...

    05.05.2025

  • михаил овчинников

    Перестаньте писать чушь!!! Судьи никому не подсуживают!!! Они свистят что видят и как они видят!!! Когда ВАР зовет арбитра на просмотр (следовательно считают его решение 100% ошибочным) а судья не меряет своего мнения после просмотра…. Вопрос: а у них точно правила одинаковые у всех?! И учатся они по одинаковым Мяч попал в руку Гоцуку бесспорно, но вроде как направление не поменял на эпизод не повлиял ! В матче Спартак - Зенит мяч попал в руку Эраковичу?! Попал!!! Как нам всем объяснили ? За такое пенальти не дают это технический брак :joy::joy::joy: Смысл тут устраивать ругань? Просто вспомните поговорку: Не ругайте пианиста, он играет как умеет!!! Вот и судьи у нас… не знают когда свистят, когда не свистят… когда рука - а когда нет Если посмотреть большое количество матчей этого сезона многие будут в шоке от количества разных решений в одинаковых эпизодах

    05.05.2025

  • плохокот

    Мяч руки коснулся. Фуфло, не фуфло а ставить можно. Правильнее всех сказал о подобном вчера Ловчев. Не хрен обхватывать нападающего, тогда и повода для пенальти не будет

    05.05.2025

  • astur

    У всех питерских глюки? Воротчик и близко к мячу не подобрался, сыграл чисто в ноги

    04.05.2025

  • МАО

    Дима. бл.... молодец!

    04.05.2025

  • МАО

    Был пенальти. На стадионе это было явно видно, сидел на трибуне как раз напротив линии штрафной.

    04.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Ну так задайте вопросы Дюкову зачем он привозит сюда всяких Розетти и Манжичей.Или опять 100 летний Симонян виноват?

    04.05.2025

  • Андрей Недобрый

    Ну хорошо..Включаем логику. Мяч попадает в руку? Попадает. Что в в это ремя делает рука защитника ? 1-находится в неестественом положении впереди на удалении от собственого тела (сантиметров 40-50 ). 2 -мешает нападающему сыграть телом и подыграть себе мяч. Исходя из этого это игра рукой и пенальти. .И да всех защитников учат убирать руки за спину если мяч лети в штрафной в их сторону.

    04.05.2025

  • Андрей Васильев

    а ты глаза разуй для начала и пересмотри эпизод и потом пиши свою чушь

    04.05.2025

  • Андрей Васильев

    То что Карась всё время лажает и обсирается похоже на руку некоторым чиновникам или клубам и они безмерно благодарны Карасю за такие ошибки в каком то эквиваленте

    04.05.2025

  • oleg ves

    а что же Бобров никак не комментирует снос напа нижегордцев вратарем бомжей. Карась не то что ЖК или КК не показал, даже штрафной не назначил, на ВАР при этом жевали варежку. На повоторах четко видно было, что вратарь не коснулся мяча, но снес напа. При этих повторах комментаторы молчали - наверное, слушали команды режиссера трансляции: "гусары, молчать!"

    04.05.2025

  • Ратислав

    СЭксята, вы полоумные идиоты. Там и в помине не было ИГРЫ рукой. Мяч едва коснулся пальцев, не изменив ни на йоту направления полёта.

    04.05.2025

  • Rawalex

    гдето возле снятия свинарника с чемпионата

    04.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Да, ВАР не подсказал Карасеву что надо было удалять вратаря Зенита Латышонка за фол последней надежды. А через несколько минут этот неудаленный спас Зенит от второго гола и поражения. Админресурс в действии.

    04.05.2025

  • Rawalex

    Там уйма очевидных моментов была. Удар шипами в голень Кругового в штрафной ЦСКА помните? Вот вообще нечего обсуждать, пеналь и желтая минимум - ан нет, всё по правилам оказывается. В среду в кубке Тороп Локтем ударил Энрике в штрафной - это тоже пеналь и желтая без вариантов - ни-че-го. Сегодня просто зеркальная рука НН, как у Рубина в матче с Краснодаром - там пенальти тут нет. Семак с этого и психанул, ну сутки всего разницы а решения разные, что за хня?

    04.05.2025

  • Conquestador

    тише, тут так не принято. тут надо про админресурс и все куплено

    04.05.2025

  • Армогидец

    Да сколько можно уже терпеть этого бездаря! Неужели на важнейшие матчи чемпионата нельзя поставить нормальных судей?!

    04.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Достаточно вспомнить, как тормена после свистка умышленно наступил на лежащего Лусиано, но вместо 200% КК получил ЖК, а в итоге просрочка из-за Каравая победила. А играй они в 10-м с 11 минуты, то скорее всего проиграли, на худой конец ничейка. А как лупили Клавдия, до зимней паузы. Чудом уцелел.

    04.05.2025

  • Rawalex

    ну тогда надо и Краснодару такой же пеналь в ворота Рубина отменять и матч переигрывать, верно?

    04.05.2025

  • Filippo

    Это худший судьишко нашего чемпионата. Позор профессии. Видно , не один он там чудит).. Левейший

    04.05.2025

  • Rawalex

    есть. В прошлом сезоне Зенит очень просили уважаемые люди из Москвы отдать их команде одно чемпионство - руководство Зенита невежливо отклонило просьбу. С этого момента, где то в районе 5-го тура Зенит начали люто кошмарить судьи и продолжают по сей день.

    04.05.2025

  • Дима Питерский

    Да мне насрать. Вот вообще фиолетово. СЭ - это что, Библия?

    04.05.2025

  • Rawalex

    убери ругательства - забанят. Свинорылые боты тут именно для этого, тупо провоцируют на нарушение правил ресурса.

    04.05.2025

  • Rawalex

    Вчера в пользу Краснодара точно такой же поставили, один в один. И этот пенальти определил исход чемпионской борьбы, неудобно вышло да?

    04.05.2025

  • Evgeny Shel

    Какое ещё удаление, Латышонок в мяч играл, более того, если бы было нарушение, то смотрели бы ещё раньше, когда был наступ на Педро.

    04.05.2025

  • bezkriliy

    Тут не в Галицком дело.

    04.05.2025

  • Evgeny Shel

    Там перед этим вообще на Педро был фол, и его Карась не узрел, хотя прямо смотрел на эпизод, так что в любом случае в сторону Зенита не было бы штрафного.

    04.05.2025

  • Juga-1211

    Где новость, о неназначении красной карточки Латышонку?!))

    04.05.2025

  • Александр Иванцов

    Вояки, без опыта на передовую не лезут, по телеку и главное что то сказать

    04.05.2025

  • Александр Иванцов

    Кадровый военный, залез не туда

    04.05.2025

  • Александр Иванцов

    Александр Бобров, ты же учился на другое, сейчас очень пригодиться, Военный, здесь тоже , обосрался.

    04.05.2025

  • андрей андреев

    обвести один в один бразилец может? Если нет, то он не бразилец! Если против одного двое, есть такое прием как стенка. Обыкновенная спартаковская стенка времен Бескова-Романцева.

    04.05.2025

  • Александр Солодовников

    Бобров чудак однако...., ну так безоглядно за бомжей топить это только за очень хороший бонус можно... Пенальти там ну никак только совсем конченный "неформал" мог поставить.. Пенальти надо назначать за игру рукой , не за случайное микроскопическое касание... . а требовать за это пенальти это низость и эта низость от неумения добится победы честным путём....

    04.05.2025

  • Vyacheslav

    Ну и загнул Бобров! Как сильно нужно служить Зениту, чтобы увидеть пенальти, Карасёв, конечно, сдал как судья, но здесь прав на 200%. Бобров переплюнул самого себя, видимо отрабатывает вторую зарплалу в Газпроме. Только он и Семак увидели игру рукой, но почему Семак не получил жёлтую за свои вопли на судей. Всё-таки Карась сильно сдал!

    04.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Рука Грицаенко- это другое. блевников сразу смекнул, что это пенальти. А у Гоцука не руки, а грабли видимо , вот потому одинаковые нарушения, а трактуются противоположно. Других объяснений нет. :weary:

    04.05.2025

  • tolyashka

    Такое не работает ни у бразил, ни у кого. Куда ты попрёшь, когда лес из12 ног

    04.05.2025

  • Garryman

    Да там вообще артналет должен был случиться? Обычный стык. Когда зенитовцев так атакуют, то говорят: "Это не балет. Футбол - контактный спорт"

    04.05.2025

  • Galib

    Бобров, почему нет реакции на матч краснодар-рубин, проспал?

    04.05.2025

  • tolyashka

    вы хоть матч то смотрели??? Латышонок сыграл в мяч. Поэтому там даже штрафного не было.Ввели из за боковой

    04.05.2025

  • Garryman

    Да, было жестковато, но максимум - штрафной. Была борьба и Латышонок успел раньше.

    04.05.2025

  • Kiril1Yrich

    тебе то не смешно, ну-ка приведи список судей из СПб?

    04.05.2025

  • андрей андреев

    А должно работать! Мастерство или оно есть или его нет. В пустые зоны каждый дурак может врываться.

    04.05.2025

  • Павел Пушган

    Да в этот раз было заметно до неприличия. Даже игру рукой с 2-х повторов комментаторы не увидели)))) Наверное это возможно если очень хочется.)))))

    04.05.2025

  • Garryman

    Там был пенальти. Ну вот так судьба ( а не судья) распорядился. А судья только увидел нарушение и назначил пенальти. Это его работа такая.

    04.05.2025

  • tolyashka

    хвалёно бразилское было с Краснодаром. с автобусами такое не работает

    04.05.2025

  • Павел Пушган

    Латышонок в мяч сыграл, в ногу тоже. Ну был бы штрафной вместо аута, ну жёлтую например мог Латышонку показать. Момент точно не ключевой. Карасёв, ошибался несколько раз и с штрафными и с угловыми. И несколько раз в непосредственной близи от ворот Пари НН, с которых Зенит мог бы забить.

    04.05.2025

  • Великий Пу

    гы-гы, вспомнилось:На 76-й минуте игры 5-го тура Мир РПЛ полузащитник Вильмар Барриос в борьбе за мяч с Александром Соболевым в штрафной петербуржцев задел мяч рукой. Главный судья Сергей Карасев позволил продолжить игру, но после подсказки видеоассистента остановил ее, ознакомился с повтором и назначил одиннадцатиметровый.-Карасев все тот же, а вот видеоассистент другой

    04.05.2025

  • Abellardo

    :rofl:

    04.05.2025

  • Павел Пушган

    С нынешними правилами никогда не занешь будет пенальти или нет)))))) Защитник нападающего держал двумя руками, так по правилам вроде нельзя, но по судейским понятиям можно и это происходит в каждом матче. Мяч в руку попадал?,- попадал и из-за этого Соболев мяч потерял (хотя скорее всего с учётом техники Соболева он бы его итак потерял, но это детали))) Рука была прижата? - Нет! Увеличивала площадь тела? Безусловно! Пенальти это? Хрен знает! Хотя по правилам тут даже обсуждать нечего, конечно пенальти, но по современным судейским трактовкам неизвестно)))))

    04.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Да подарил бояст что про не го скажут в газетах... А Карасев решил зачем пенальти если могу не назанчать я же главный и удже много наощибался в предыдущих матчах...

    04.05.2025

  • Garryman

    По тем повторам, что показали, я ничего более-менее тянущего на пенальти, не увидел. Ну, приобнял зенитовца,- так это при каждом навесе бывает. Где там была рука- так и не понял.

    04.05.2025

  • Valdemarson

    А Латышонок когда снёс игрока, который первый на мяче был - это не нарушение? Тишина...

    04.05.2025

  • Valdemarson

    Какой захват? Кордобу постоянно так обнимают - ни разу не свистнули!

    04.05.2025

  • Abellardo

    Уже

    04.05.2025

  • Abellardo

    Подарил?

    04.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Сулдья из Питера подарил пенальти на 3-й минуте Краснодару... А так конечно адимин ресурс... больше у Москвы - посмотри скролько раз Москва была на пъедестале...

    04.05.2025

  • Gordon

    :)))))))))

    04.05.2025

  • Красно синий

    Бобёр дурак что ль?Какая ошибка...

    04.05.2025

  • Gordon

    Везде рука Москвы, ужас просто :))))) "Зенит" чемпион кучу лет подряд; глава РФС и его зам - бывшие зенитовские; судей уже больше из Питера, но всё равно!!! Самому не смешно? :)

    04.05.2025

  • Бен Ричардс

    В борьбе бобра с ослом всегда побеждает бабло.

    04.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Конечно неисправим слушаю московских комментаторов у которых нарушения против Зенита - там же судья был раз не увидел то не т ничего и не было но если упал соперник Зенита подождите сейчас рассмотрим под лупой что там случилось...

    04.05.2025

  • Gordon

    Там жёлтая. Игрок в сторону боковой линии мяч прокинул. Если бы к воротам - тогда да.

    04.05.2025

  • Прораб.

    Не о том ты пиликаешь, бобров. Досмотри матч до конца и посмотри, что вообще происходило на поле.

    04.05.2025

  • Abellardo

    Очередной наброс бездаря.

    04.05.2025

  • Gordon

    Там не было удаления, игрок в сторону уходил. Штрафной и жёлтая. Ошибка, но по динамике было непросто её определить. А ВАР не вмешивается в таких моментах.

    04.05.2025

  • Gordon

    Ты неисправим:))))))))))))))

    04.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Наверно потому, что против Зенита можно делать все... Он же надоел Москве, ни как подвинуть не могут... Так хоть так....

    04.05.2025

  • Gordon

    Вот куда они точно не смотрят - так это на страницы газеты и её сайта, где какой-то не пойми откуда взявшийся дилетант, по недоразумению числящийся экспертом, свои "мысли" транслирует. И молодцы.

    04.05.2025

  • abhr58

    Почему-то ,этот услужливый обозреватель и " эксперт" не воет по поводу не удаления Латышонка за снос выходщего на пустые ворота ?

    04.05.2025

  • Динамов

    За игру рукой точно не было, а вот был ли захват - надо вживую смотреть, по фотке этого невозможно понять. Если захват руками был - то и пеналь был. Если не было - то и пеналя не было.

    04.05.2025

  • Андрей Р.

    Почему он комментирует свои видения? По каждому моменту неадекватные высказывания. Заказ?. СЭ вы когда-то были самым адекватным и авторитетным изданием. С такими Бобровыми потеряете всё.

    04.05.2025

  • Владимир Ходкин

    Ну да. Такие фуфловые пенальти, можно ставить, только в пользу Спартака. Тот же Карасёв, такое же касания мяча Барриосом, да ещё стоявшим, к мячу спиной, но там почему пенальти назначается.

    04.05.2025

  • yurara13

    Строчит же мразь окаянная

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Я бы еще добавил: где стеночки-забегания??? Ну что, Семак, выкусил? Мы все знаем!

    04.05.2025

  • Вячеслав Барац

    Какая хрень!!Какой там пенальти был??И в помине не было!!Карасев все правильно сделал!!Не ныть надо,а играть...

    04.05.2025

  • Феанаро

    Опять нытьё :face_vomiting: от сэкса

    04.05.2025

  • Москва за Зенит!!

    Я тоже самое подумал. Стоит автобус и они его по центру стараются пройти. Бредовая тактика.

    04.05.2025

  • С Е Р Г Е Й

    А кто решил что тут был пенальти?! Карасев молодец, такие фуфловые пенальти ставить нельзя!

    04.05.2025

  • uAl

    Ананын бэтэгенэ это ты смотришь, бобров

    04.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    бабров даже не палится. Мерзкий персонаж

    04.05.2025

  • андрей андреев

    Зениту и Семаку персонально, вместо того, чтобы ныть по поводу несуществующего пенальти, надо задать себе вопрос. Почему игра ведется только по центру. Где проходы в штрафную Луиса Энрике? В составе у Зенита сейчас 6 бразильцев. Где дриблинг и обводка на подходах в штрафную, где удары из-за пределов штрафной от бразильцев? Где крученые удары и сухие листы? Где все это хвалено-бразильское?

    04.05.2025

  • fan_89

    Так Галицкого ещё никто не называл

    04.05.2025

  • Илья858

    Очередная атака СЭ на судей. Игры рукой Гоцука не было.

    04.05.2025

  • Foma Akvinsky

    Сам Господь Бог не знает, когда в РПЛ назначаются пенальти за игру рукой, а когда нет... Негоже писакам из СЭ ставить себя выше Всевышнего.

    04.05.2025

  • abhr58

    Похоже , этот вечно ноющий в пользу своего хозяина персонаж, согласен нести свою ничтожную роль до конца...

    04.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Всё верно никакого пенальти не было!

    04.05.2025

    • «Зенит» — «Пари НН»: команда Сергея Семака уступает после первого тайма

    Соболев — о нескольких нереализованных моментах в матче с «Пари НН»: «Не знаю, что-то не получается»
