ВАР Федоров не исправил уже четвертую ошибку Карасева. Зачем их назначают вместе?

На 17-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари НН» судья Сергей Карасев не назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой Кирилла Гоцука. А ВАР Артур Федоров не вмешался в действия арбитра и не помог исправить ошибку.

Невероятно, но это уже минимум четвертый случай, когда видеоарбитр из Петрозаводска в ключевом эпизоде не пытается помочь судье из Москвы принять правильное решение.

На 45+3-й минуте игры 12-го тура предыдущего чемпионата «Оренбург» — «Факел» (1:2) Карасев ошибочно не удалил игрока гостей Евгения Маркова. ВАР Федоров в действия рефери не вмешался.

На 85-й минуте матча 6-го тура этого чемпионата «Динамо» — «Краснодар» (0:1) Карасев ошибочно не наказал Александра Черникова пенальти за фол против Диего Лаксальта. ВАР Федоров в действия рефери не вмешался.

На 23-й минуте матча 9-го тура этого чемпионата «Ростов» — «Динамо» Мх (0:0) Карасев ошибочно не зафиксировал фол Валентина Пальцева, не остановил игру и не удалил нарушителя с поля за лишение Роналдо явной возможности забить гол. ВАР Федоров в действия рефери не вмешался.

Почему Карасева и Федорова по-прежнему назначают вместе как судью и ВАР? Куда смотрят клубы и руководство РПЛ?