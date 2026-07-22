Тюкавин: «Надеюсь, в конце мая у «Динамо» добавится золотистый комплект формы»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что постарается помочь команде выиграть чемпионат России-2026/27.

— Станешь ли лучшим бомбардиром клуба в сезоне?

— Постараюсь не подвести «Динамо». Надеюсь, в конце мая добавится золотистый комплект формы.

22 июля московское «Динамо» представило комплект игровой формы на сезон-2026/27. Домашняя форма имеет белый фон с синими вставками, гостевая — синяя с белыми вставками, а резервный комплект — фиолетовый.

В 1-м туре РПЛ-2026/27 «Динамо» примет «Крылья Советов». Игра пройдет 25 июля, начало — в 14.00 мск.