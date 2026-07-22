«Спартак» ведет переговоры о трансфере Виньяса. Нападающий согласен на переход

Агент Виньяса заявил, что нападающий согласен на переход в «Спартак»

Агент Даниэль Гутьеррес, представляющий интересы нападающего мексиканского «Леона» Федерико Виньяса, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в «Спартак».

«Спартак» прислал официальное предложение. Мы находимся в процессе переговоров. Футболист согласен на переход в клуб, но у нас также есть некоторые другие опции для перехода в более сильные клубы», — сказал Гутьеррес «СЭ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего форварда в 4 миллиона евро.

Последние 2 сезона Виньяс на правах аренды провел в испанском «Овьедо». В прошедшем сезоне он забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах Ла лиги.

В активе Виньяса 3 матча на ЧМ-2026, в которых он не отметился результативными действиями.